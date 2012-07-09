麦当劳等高热量品牌赞助奥运受质疑

博尔特成体坛独特品牌 孕育巨大商业价值
路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透伦敦7月8日电---国际奥委会主席罗格（Jacques Rogge）称，奥委会高层官员对高热量消费品牌是否适合继续赞助奥运会提出质疑。
罗格在接受《金融时报》采访时称，由於各方对全球肥胖问题感到担忧，麦当劳(MCD.N)和可口可乐(KO.N)赞助奥运受质疑。
该报网站发表的文章称，罗格表示：“我们对这些公司说：你们看，肥胖问题有逐渐严重的趋势，你们打算做点什麽？”
麦当劳在伦敦奥林匹克公园开设了四家餐厅，其中包括全球最大的一家。今年1月，麦当劳将36年的奥运赞助协议延期八年。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透伦敦8月6日电(记者Keith Weir)---博尔特在跑道上领先各路对手，此外他把自己无法匹敌的运动成就和个人的吸引力组合起来，在商业上也把对手们远远甩在身後。
路透伦敦8月7日电（记者Karolos Grohmann）---伦敦奥运的田径赛场上，远程控制的迷你版“Mini”车来回穿梭，为运动员们送回标枪、铁饼和链球。这引发了一些品牌问题，公众追问伦敦奥运会是否还在坚持严格意义上的无广告场馆。
路透8月2日电（记者Nanette Byrnes and Kevin Drawbaugh）---当美国运动员们在伦敦的领奖台上弯下头接受奖牌时，有人希望这些运动员们不在担心他们的纳税问题。但是与生活中的大多数事情一样，奥运荣誉也有代价--奖金和奖牌要交税。