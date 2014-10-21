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国际财经 | 2014年 10月 22日 星期三 07:56 BJT

麦当劳季度获利锐减30% 因中国食安丑闻及在美国竞争激烈

路透10月21日 - 全球最大连锁餐厅--麦当劳(MCD.N)公布季度获利大减三成，因中国爆出食品安全丑闻，且在美国竞争更加剧烈。

麦当劳在9月30日止第三季净利降至10.7亿美元，或每股1.09美元；上年同期分别为15.2亿美元，或每股1.52美元。

公司总营收减少4.6%，成为69.9亿美元。

全球开业13个月以上餐厅营收下滑3.3%。

根据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估全球同店销售将下降3%。(完)

(编译 龚芳; 审校 李婷仪)

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