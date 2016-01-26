麦当劳同店销售增长5%胜预期 股价触及纪录高位（更新版）

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路透1月25日 - 连锁速食店业者麦当劳(MCD.N)公布季度同店销售优于预期，受惠于在美国推出的全天供应早餐受欢迎以及中国市场需求持续回升。

麦当劳股价周一收高0.7%，报119.20美元，盘中一度上涨3%至纪录高位121.90美元。

“全天供应早餐助我们夺回近年来流失的市场份额，”麦当劳新任执行长(CEO)Steve Easterbrook在公布业绩后的电话会议上说。

推出全天供应早餐只是Easterbrook去年采取的重整计划中的一个举措，该计划还包括简化菜单、改善服务时间和上调工人薪资等。

在截至12月31日的当季，麦当劳在美国的同店销售增长5.7%，创近四年来最佳季度表现。此前调研公司Consensus Metrix访查的分析师平均预估为增长2.7%。

但Easterbrook保持谨慎，他说“正面的同店销售和顾客数量增长至少需要六个月，才会使我们的重整计划步入持续和长久的增长阶段。”

他还表示公司在一些市场定价能力有限，因“大宗商品前景相对温和”，而且低通胀使其难以提价。

**中国业务回到正轨**

麦当劳称在中国同店销售增长4%，连续第二季增长，2014年7月爆出的食品安全丑闻令该公司至少一年的销售受到打击。

而此时中国经济正在放缓，过去几个月令全球市场剧烈震荡。

全球同店销售增长5%，高于研究公司Consensus Metrix访问分析师预测的3.2%。

第四季净利增长9.9%至12.1亿美元，或每股1.31美元，营收63.4亿美元，轻松超过分析师的预期。

该公司还称准备出售部分日本业务，证实之前的报导。

麦当劳过去六个月股价表现与同业比较图表：(bit.ly/1SezgXY)

麦当劳与百胜的营收与股价表现对比图表：(here)(完)