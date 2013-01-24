问题鸡事件影响麦当劳在华销售--执行长

路透1月23日(记者 Lisa Baertlein) - 麦当劳(MCD.N)高管周三表示，中国鸡肉供应安全恐慌对麦当劳(MCD.N)在华销售有轻微影响。

麦当劳执行长汤普森(Don Thompson)在与分析师的一场会议上称，鸡肉恐慌对麦当劳在华第四季度销售有“轻微影响”，并将继续影响今年的销售。

麦当劳第四季度在华门店销售下滑0.9%。

汤普森表示：“我们致力于确保在全球范围满足最高的食品安全和质量标准。”

以营收计，麦当劳为全球最大的餐饮连锁公司。麦当劳正迅速在华扩张，并计划在今年年底前在中国拥有2,000家店。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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