问题鸡事件影响麦当劳在华销售--执行长

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透1月23日(记者 Lisa Baertlein) - 麦当劳(MCD.N)高管周三表示，中国鸡肉供应安全恐慌对麦当劳(MCD.N)在华销售有轻微影响。
麦当劳执行长汤普森(Don Thompson)在与分析师的一场会议上称，鸡肉恐慌对麦当劳在华第四季度销售有“轻微影响”，并将继续影响今年的销售。
麦当劳第四季度在华门店销售下滑0.9%。
汤普森表示：“我们致力于确保在全球范围满足最高的食品安全和质量标准。”
以营收计，麦当劳为全球最大的餐饮连锁公司。麦当劳正迅速在华扩张，并计划在今年年底前在中国拥有2,000家店。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。