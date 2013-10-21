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亚洲 | 2013年 10月 21日 星期一 20:26 BJT

美股业绩：麦当劳第三季净利较上年同期增加4.1%，至15.2亿美元

路透10月21日 - 麦当劳 公布第三季获利增长4.1%，全球同店销售略低于分析师预期。

麦当劳第三季净利为15.2亿美元，合每股盈余(EPS)1.52美元。上年同期分别为14.6亿美元和1.43美元。

当季麦当劳全球同店销售上升0.9%。根据Consensus Metrix，分析师平均预期麦当劳同店销售增加1%。(完)

(编译 杜明霞；审校 隋芬)
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