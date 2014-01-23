更新版-美股业绩：麦当劳同店销售不及预期，因餐厅客流量减少

路透1月23日 - 以营收计全球最大的连锁餐厅麦当劳 第四季度营收不及预期，受累于餐厅客流量下降，部分原因是美国冬季的严寒天气。

麦当劳的同店销售已连续第五季令人失望，因需求疲弱，以及来自Wendy's Co 、Burger King Worldwide Inc 等同业的惨烈竞争。

麦当劳的同店销售额约为Wendy's和Burger King合计销售额的七倍。但它在利用限时特价吸引食客，以及推广方面落后于竞争对手。

该公司去年10月曾暗示，同店销售疲弱的态势将在第四季持续，因竞争激烈且经济复苏乏力。

公司首席执行长Don Thompson周四在一份声明中称，“进入2014年，预计1月同店销售将基本持平。”

上述预期促使Edward Jones的分析师Jack Russo预计，“考虑到天气状况和其他因素，看起来持平就是胜利。”

Thompson上任18个月来采取了一系列整改行动，从变换菜单到管理层调整，但收效甚微。这引发市场担忧，麦当劳的问题可能是内部因素所致，而非外力所为。

麦当劳报告，截至12月31日的第四季度，全球开业13个月以上餐厅的同店销售下滑0.1%，因“客流量低于上年同期的水平”。

麦当劳美国同店销售下降1.4%，降幅超出预期。Consensus Metrix对分析师的调查预计，美国同店销售下降0.2%。

麦当劳第四季净利为14亿美元，合每股1.4美元，上年同期为获利14亿美元，合每股1.38美元。

公司的总营收增长2%，至70.9亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司营收为71.1亿美元。

麦当劳欧洲的同店销售增长1%，受助于英国、俄罗斯和法国的表现强劲。但亚太地区、中东和非洲(APMEA)的同店销售回落2.4%，受累于日本市场表现仍然疲弱。

接受Consensus Metrix调查的分析师预计，欧洲同店销售增长1.1%，APMEA的同店销售减少1.3%。

麦当劳股价盘初一度下跌0.5%，报94.40美元，中午转跌为升上扬0.87%，报95.71美元。

自Thompson出任首席执行长至周三收盘，该股已累积攀升7%，同期道指的涨幅为27%。麦当劳是道指成份股。(完)