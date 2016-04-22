重发-美股业绩：麦当劳首季美国餐厅同店销售增幅优于预期，但总营收下降1%

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路透4月22日 - 麦当劳 报告美国餐厅同店销售增幅优于预期，因其全天供应早餐服务吸引了更多的客户。

第一季，开店至少13个月的美国餐厅销售额增长5.4%。根据研究公司Consensus Metrix，分析师的平均预估为增长4.6%。

在截至3月31日的第一季，归属于母公司的净获利升至11亿美元，或每股1.23美元，去年同期为8.115亿美元，或每股0.84美元。