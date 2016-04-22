重发-美股业绩：麦当劳首季美国餐厅同店销售增幅优于预期，但总营收下降1%

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
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路透4月22日 - 麦当劳 报告美国餐厅同店销售增幅优于预期，因其全天供应早餐服务吸引了更多的客户。
第一季，开店至少13个月的美国餐厅销售额增长5.4%。根据研究公司Consensus Metrix，分析师的平均预估为增长4.6%。
在截至3月31日的第一季，归属于母公司的净获利升至11亿美元，或每股1.23美元，去年同期为8.115亿美元，或每股0.84美元。
总营收下跌1%至59亿美元。(完)
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。