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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 21:15 BJT

美股业绩: 麦当劳第四季获利增长,美国同店销售意外扩张

路透1月23日 - 麦当劳 周三公布第四季获利增长,因美国同店销售小幅扩张,与市场预期的下滑相左.

这家全球最大连锁餐饮业者公布第四季净利为14亿美元,每股获利(EPS)为1.38美元,上年同期分别为13.8亿及1.33美元.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)

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