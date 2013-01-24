更新版-美股业绩: 麦当劳1月全球同店销售料下滑,第四季获利优于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(新增细节)
路透1月23日 - 麦当劳(McDonalds) 周三预计1月全球同店销售下滑.该公司与其他快餐连锁店争夺顾客,而顾客在经济不稳之际花钱比较谨慎.
麦当劳以营收计为全球最大的餐饮公司,该公司12月美国同店销售意外增长,帮助其第四季获利高于分析师预估.
得益于美国同店销售意外上升0.9%,麦当劳12月全球同店销售得以持平.以营收来看的话,美国是麦当劳第二大市场,仅次于欧洲.
麦当劳努力让旗下更多餐厅在圣诞日维持营业,并将热销McRib三明治的限时供应从10月改为12月,从而提振了12月美国地区业绩.Consensus Metrix访问的分析师原预计美国营收可能下跌1.78%.
麦当劳去年1月全球同店销售增长6.7%,去年第一季为成长7.3%.这些分店的开业时间均至少为13个月.
麦当劳第四季净利上升1.4%至14亿美元,或每股盈余(EPS)为1.38美元.据汤森路透I/B/E/S显示,分析师原平均预计EPS为1.33美元.
整体营收增长1.9%至69.5亿美元.
在纽约证交所,该公司股价上涨0.53美元或0.57%,至93.48美元.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。