更新版-美股业绩: 麦当劳1月全球同店销售料下滑,第四季获利优于预期

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路透1月23日 - 麦当劳(McDonalds) 周三预计1月全球同店销售下滑.该公司与其他快餐连锁店争夺顾客,而顾客在经济不稳之际花钱比较谨慎.

麦当劳以营收计为全球最大的餐饮公司,该公司12月美国同店销售意外增长,帮助其第四季获利高于分析师预估.

得益于美国同店销售意外上升0.9%,麦当劳12月全球同店销售得以持平.以营收来看的话,美国是麦当劳第二大市场,仅次于欧洲.

麦当劳努力让旗下更多餐厅在圣诞日维持营业,并将热销McRib三明治的限时供应从10月改为12月,从而提振了12月美国地区业绩.Consensus Metrix访问的分析师原预计美国营收可能下跌1.78%.

麦当劳去年1月全球同店销售增长6.7%,去年第一季为成长7.3%.这些分店的开业时间均至少为13个月.

麦当劳第四季净利上升1.4%至14亿美元,或每股盈余(EPS)为1.38美元.据汤森路透I/B/E/S显示,分析师原平均预计EPS为1.33美元.

整体营收增长1.9%至69.5亿美元.