麦当劳美国餐厅重振计划倚重科技 提升服务速度来赢回顾客

2011年4月在洛杉矶拍摄的麦当劳“得来速”标识。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透芝加哥3月1日 - 快餐连锁经营商麦当劳(MCD.N)周三宣布，将推广旨在提高“得来速”(drive-thru)服务速度的应用，以赢回顾客。得来速占到麦当劳美国业务的大约70%。

麦当劳的美国餐厅业务已连续四年遭遇客流量下滑，自2012年以来订单数减少5亿次。为加大在美国餐厅就餐的便利度，麦当劳还将提供路边取餐服务，降低得来速的等餐时间。美国餐厅业务为麦当劳营业利润的贡献要大于全球其他任何市场。

麦当劳美国业务总裁Chris Kempczinski周三在芝加哥的投资者见面会上表示，公司第四季将开始推出“移动下单及支付”APP服务，并且到年底前实现大约14,000家美国餐厅的全覆盖。

利用该应用的顾客可以选择在得来速窗口或者指定的路边交付停车位取餐，餐厅工作人员将在此交付订单。顾客也可以选择到餐厅柜台自取。

麦当劳运营、数字及技术部门执行副总裁Jim Sappington称，通过新的创新活动，有望减少等待时间、缩短得来速等候队伍并防止顾客因为等候时间过长不再光顾的情况。

在数字科技的运用方面，麦当劳已落后于达美乐比萨(Domino's Pizza) (DPZ.N)、Panera Bread Co (PNRA.O)和星巴克(SBUX.O)等其他快餐店。(完)