凯雷及TPG资本各自与中国业者联手竞购麦当劳北亚业务--消息（更新版）

(新增其他竞购企业资料)

路透香港9月2日 - 四名知情消息人士指出，美国私募股权公司凯雷集团(CG.O)及TPG资本已各自与两家中国国企合组团队，出价竞购麦当劳(MCD.N)的中国内地与香港业务，这项出售案价格20-30亿美元。

消息人士表示，凯雷与TPG都选择较符合麦当劳理想的企业组成竞购团队，也就是长期合作伙伴，而不是通常在入主几年后了结获利退出的私募股权企业。

消息人士指出，凯雷正与中信集团联手，TPG则与北京首都农业搭上线，将在9月中旬期限前提出约束性出价。北京首都农业是麦当劳目前在中国的合作伙伴。

其中一位消息人士称，凯雷和TPG将在各自财团中持有较大的少数股权。

路透先前报导，麦当劳已聘请摩根士丹利(MS.N)安排出售中国内地、香港及韩国的约2,800家店面。这家总部位于美国伊利诺伊州的快餐巨头，此前曾在中国受到一系列食品供应丑闻打击。

其中一位消息人士表示，这两家私募股权支持的财团只对中国内地及香港店面出价竞购，与中国信达(1359.HK)、北京首旅集团和中国民营科技与房地产公司三胞集团竞争。

中国内地和香港店面占到2,800家待售店面总数的85%以上。

此外，韩国Maeil Dairy Industry Co(005990.KQ)曾表示考虑竞购麦当劳在韩国的店铺，预期会出资2.68亿美元左右。该公司不愿表明是否会寻找合伙人，不过据韩国一家媒体报导称，Maeil可能会和凯雷集团联手。

韩国CJ Corp和NHN Entertainment Corp等其他企业也曾流露出对麦当劳在韩国业务的兴趣。

凯雷、三胞和信达资产谢绝置评。中信集团和北京首都农业集团亦未能回复置评要求。

麦当劳发言人称目前尚未作出决定。(完)