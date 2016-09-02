凯雷及TPG资本各自与中国业者联手竞购麦当劳北亚业务--消息（更新版）

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
(新增其他竞购企业资料)
路透香港9月2日 - 四名知情消息人士指出，美国私募股权公司凯雷集团(CG.O)及TPG资本已各自与两家中国国企合组团队，出价竞购麦当劳(MCD.N)的中国内地与香港业务，这项出售案价格20-30亿美元。
消息人士表示，凯雷与TPG都选择较符合麦当劳理想的企业组成竞购团队，也就是长期合作伙伴，而不是通常在入主几年后了结获利退出的私募股权企业。
消息人士指出，凯雷正与中信集团联手，TPG则与北京首都农业搭上线，将在9月中旬期限前提出约束性出价。北京首都农业是麦当劳目前在中国的合作伙伴。
其中一位消息人士称，凯雷和TPG将在各自财团中持有较大的少数股权。
路透先前报导，麦当劳已聘请摩根士丹利(MS.N)安排出售中国内地、香港及韩国的约2,800家店面。这家总部位于美国伊利诺伊州的快餐巨头，此前曾在中国受到一系列食品供应丑闻打击。
其中一位消息人士表示，这两家私募股权支持的财团只对中国内地及香港店面出价竞购，与中国信达(1359.HK)、北京首旅集团和中国民营科技与房地产公司三胞集团竞争。
中国内地和香港店面占到2,800家待售店面总数的85%以上。
此外，韩国Maeil Dairy Industry Co(005990.KQ)曾表示考虑竞购麦当劳在韩国的店铺，预期会出资2.68亿美元左右。该公司不愿表明是否会寻找合伙人，不过据韩国一家媒体报导称，Maeil可能会和凯雷集团联手。
韩国CJ Corp和NHN Entertainment Corp等其他企业也曾流露出对麦当劳在韩国业务的兴趣。
凯雷、三胞和信达资产谢绝置评。中信集团和北京首都农业集团亦未能回复置评要求。
麦当劳发言人称目前尚未作出决定。(完)
(编译/审校 蔡美珍/刘秀红/孙茉莉/王洋/艾茂林)
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