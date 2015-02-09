版本:
中国
中国财经 | 2015年 2月 9日 星期一 16:18 BJT

中国发改委批复两项港区工程 总投资约43.1亿元

路透北京2月9日 - 中国国家发展和改革委员会周一批复大连港大窑湾港区四期和烟台港西港区30万吨级原油码头两项工程，总投资约43.1亿元人民币。

发改委网站刊登的新闻稿显示，获批的大连港大窑湾港区四期工程将建设2个20万吨级集装箱泊位，以及相应配套设施；项目总投资约37.7亿元，其中资本金占30%，为11.3亿元，由项目单位以自有资金出资，其余投资26.4亿元利用国内银行贷款解决。

此外，为提高烟台港原油接卸转运能力，发改委核准烟台港西港区30万吨级原油码头工程，项目总投资约5.4亿元，将新建1个30万吨级原油泊位以及相应配套设施。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐