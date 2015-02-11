发挥投资在稳增长中的关键作用 调动社会资本参与--发改委

路透北京2月11日 - 中国国家发展和改革委周三表示，今年将加强投资调控，定向精准促进投资增长，增加有效投资，加大对经济社会薄弱环节的投资，并调动社会资本参与重点项目，充分发挥投资在稳增长中的关键作用。

发改委网站刊登“打好投资组合拳 促进投资平稳增长”的新闻稿称，要加快推进国家重大工程建设，进一步加快项目前期工作，推进项目按期开工，积极引入社会资本，保障重大工程建设资金。

“切实调动社会资本特别是民间资本参与重点领域建设的积极性。加强调度分析和指导协调，推进政府与社会资本合作（PPP）项目顺利实施。”发改委并表示，进一步深化投资体制改革，加强投融资体制改革的顶层设计。

发改委还称，要进一步调整优化中央预算内投资安排，重点支持具有全局性、基础性、战略性意义的重大项目，创新中央投资使用方式，支持社会资本参与重点领域建设。

中国经济下行压力持续加大，而净出口和消费均难以成为中流砥柱，投资再次被寄予稳增长的厚望。随着政府对房地产市场干预的逐步放开，经济对房地产投资的依赖性也在下降，而基础设施投资则快马加鞭。

单单去年四季度，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元人民币。今年截至2月9日，发改委继续加快基础设施投资步伐，共批复千余亿元的投资项目。

中国今年1月CPI和PPI同比变动均创下逾五年低点，同时外贸数据亦表现惨淡，当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，内需和外需双双开年不利。

中国国务院去年10月底常务会议决定,创新重点领域投融资机制，向民间资本开放更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。

**全面深化农村改革**

中国今年中央一号文件继续聚焦三农问题，提出加快推进农业现代化。为此，发改委在今日发布的另一份新闻稿中称，2015年会继续加大惠农强农政策力度，全面深化农村改革。

发改委周称，中央预算内投资继续向农业农村倾斜，确保比重不下降；同时创新涉农资金运行机制，充分发挥财政资金的引导和杠杆作用；并继续执行稻谷、小麦最低收购价政策。

“加快构建新型农业经营体系。引导土地经营权规范有序流转，创新土地流转和规模经营方式。”发改委称，“分类实施农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点。”

发改委还指出，要在做强农业的同时，通过更有效的组织方式和更紧密的利益联结机制，把农村一二三产业的发展更好地结合起来，融为一体，相互促进，实现共赢。

中共中央和国务院此前印发《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》称，鼓励探索创新，在明确底线的前提下，支持地方先行先试；赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。