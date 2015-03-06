中国完成今年经济增长目标难度较大 通缩风险上升--专家

路透北京3月6日（作者 沈燕） - 面对经济下行压力仍大现状，中国今年将包括GDP在内的诸多经济目标有所下调。对此，国家发改委宏观研究院副院长马晓河认为，由于缺乏拉动经济增长的新动力，今年中国完成各项经济指标的难度较大，而通缩风险却在上升。

他在接受路透电话专访时称，从拉动经济的“三驾马车”看，无论是投资、消费还是出口，目前都没有很明显的亮点。传统制造业仍处于淘汰落后过剩产能阶段，投资上不去，新兴产业尚在培育期，经济增长缺乏明显的动力。

“中国经济有个特点：当经济处于上升周期时，实际实现的经济指标往往高于年初设定的目标；而当经济处于下行阶段，往往实现的经济指标低于目标，下行速度会更快。”马晓河称，这从去年诸多项经济指标都没有达到年初预定目标上已有所反映。

他指出，宏观调控就是要逆周期调整，当下行速度可能加快时，政策就要先有预判并进行应对，才能遏制经济下滑过快；从目前看包括降息等在内的宏观调控手段方向是正确的。

中国周四公布的政府工作报告提出，2015年GDP(国内生产总值)增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，广义货币供应量(M2)增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标亦降至6%左右。

国家发改委主任徐绍史周四表示，今年经济增长目标确定7%左右符合中国经济中长期发展规律，其又是预期性、引导性的，发改委有决心、有信心也有能力在实际工作中来努力取得更好的结果。而在拉动经济发展当中，要发挥投资的关键作用，更好打好投资组合拳。

**今年投资亮点看政府**

研究中国经济多年的马晓河指出，从目前看投资仍是拉动中国经济的主动力，但截至今年1月，PPI(工业生产者出厂价格指数)已连续35个月下跌且跌幅并没收窄，超过亚洲金融危机期间连续31个月下跌的纪录，这也是改革开放以来所没有的，显示通货紧缩风险在上升。

他并预计，今年上半年居民消费价格指数(CPI)涨幅仍会比较低，估计在1.5%左右，全年不会超过3%；而PPI连续下行的态势也难改变。

马晓河表示，由于传统制造业面临过剩和淘汰落后产能的压力，相应投资上不去；而房地产亦因老百姓对房价的预期下降仍显低迷，虽然一二线城市有房价企稳迹象，但三四线城市仍会逐步下降。

“在投资中房地产和制造业的占比高达55%，目前这两方面都没有明显起色，只能看政府投资了。”他称。

据马晓河初步匡算，今年仅政府投资于铁路、公路、水利等公共服务领域的规模大概在1.6万亿元人民币左右，更充分体现出积极财政政策的力度。

根据政府工作报告，今年政府将增加公共产品有效投资，并明确重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，同时今年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8,000亿元。

今年固定资产投资增长目标为15%，社会消费品零售总额增速为13%；两者去年实际增速分别为15.3%和12%。

此外，马晓河称提到，消费和外贸方面也没有明显亮点。在抑制“三公消费”后，受收入增长有限影响，居民消费大幅提升的可能性并不大，“拉动经济的三个动力都明显乏力，完成今年的目标显然也是有难度的。”

**改思路，用供给带动需求**

面对疲弱难振的需求，今年的宏观政策表述也有明显变化。在马晓河看来，本届政府更强调用供给带动需求，积极的财政政策更注重预调微调，在盘活存量的同时更注重用好增量。

“从大面看赤字率提升到2.3%，规模扩大到1.62万亿，但实际上地方政府债券、行业债、专项债券等定向发行的规模会扩大，积极财政的扩张力度远超过字面表述的。”他说。

中国财长楼继伟也在周五的新闻发布会上提到，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率将达到2.7%。

而在货币政策方面，马晓河认为，今年M2增长12%应该是底线，因为政府工作报告中明确提到实际执行中根据经济发展需要可以略高，这比去年底中央经济工作会议的表述更积极一些。

“现在的问题是实体经济的有效需求不足，投资热情不高，政府的公共投资能否带动其它投资就至关重要。”他称。（完）

(审校 张喜良)

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