辩证看待中国经济稳中趋缓 下行压力与转型优化并存--国家统计局

路透北京3月11日 - 以下为中国国家统计局周三发布的“解读：全面辩证看待头两个月国民经济稳中趋缓”的全文如下：

今年头两个月，国民经济总体上延续去年以来的放缓态势，下行压力较大，工业价格继续下降，但新的积极因素也在逐步积累。如何正确分析看待当前经济形势？

要看到经济运行缓中有稳、缓中有快。1-2月份，社会消费品零售总额扣除价格因素实际增长11.0%，比上年同期加快0.2个百分点。出口增速加快。1-2月，出口22627亿元，增长15.3%，增速比上年12月份加快5.4个百分点。居民消费价格基本稳定。2月份，居民消费价格同比上涨1.4%，涨幅比上月扩大0.6个百分点；环比上涨1.2%，扩大0.9个百分点。就业形势总体稳定。2月份，31个大城市城镇调查失业率稳定在5.1%左右。

也要看到，经济增速放缓符合客观规律。经济增速放缓是在“三期叠加”影响持续加深的情况下发生的，符合新常态下经济增速换挡的客观规律，符合一国经济进入到中高收入阶段后增速回落的普遍规律。国外发达经济体的发展历程表明，经济在发展到一定规模和水平后，经济增速就会出现放缓，日本、韩国是这样，新加坡也是如此。由于现在我国经济规模已经超过60万亿元，1个百分点对应的增量相当于过去几个百分点，即便经济增速有所放缓，对应的经济增量也是很大的。经济增速放缓有利于倒逼企业加快结构调整和转型升级，形成新常态下创新驱动新优势。

更要看到，经济结构在分化调整中正在发生深刻变化，新主体正在形成，新业态正在涌现，新动力正在孕育。

在整个国民经济中，服务业增长明显快于工业。我局首次初步测算，1-2月份，服务业生产指数同比增长7.4%，比同期规模以上工业增加值增速快0.6个百分点。从相关指标看，1-2月份，服务业用电量同比增长8.1%，增速比全部用电量快5.4个百分点，比工业用电量快6.5个百分点。2月份，非制造业商务活动指数为53.9%，比上月小幅上升0.2个百分点，高于临界点3.9个百分点，处于较高景气区间。从走势看，2月份，非制造业新订单指数为51.2%，比上月上升1.0个百分点；投入品价格指数和销售价格指数分别为52.5%和51.2%，分别上升4.9和4.3个百分点；业务活动预期指数高达58.7%，高于临界点8.7个百分点。

在整个工业中，高技术产业、装备制造业增长较快。1-2月份，高技术产业增加值同比增长11.2%，增速比规模以上工业快4.4个百分点。其中，航空、航天器及设备制造业增长17.4%，电子及通信设备制造业增长14.8%，医药制造业增长10.5%，信息化学品制造业增长8.6%。1-2月份，装备制造业增加值同比增长8.2%，增速比全部工业快1.4个百分点。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长10.5%，金属制品业增长9.7%，汽车制造业增长8.4%。传统过剩行业继续低速增长。1-2月份，黑色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长3.5%，增速比规模以上工业低3.3个百分点；煤炭开采和洗选业增长3.6%，比规模以上工业低3.2个百分点。

在整个国内需求中，消费发展势头明显好于投资。1-2月份，社会消费品零售总额同比名义增长10.7%，尽管增速比上年全年有所回落，但扣除价格因素，实际增长11.0%，比上年全年加快0.1个百分点。而固定资产投资受制造业产能过剩和房地产市场调整影响增速持续回落。1-2月份，固定资产投资（不含农户）同比增长13.9%，增速比上年全年回落1.8个百分点，其中制造业投资增长10.6%，回落2.9个百分点；房地产投资增长10.4%，回落0.1个百分点。

在整个消费中，升级类商品销售明显快于一般消费品。1-2月份，限上单位商品零售额中，通讯器材类、中西药品类、家用电器和音像器材类商品同比分别增长38.5%、16.4%、12.4%，增速分别比社会消费品零售总额快27.8、5.7、1.7个百分点。而一些传统消费商品增速较低。1-2月份，限上单位商品零售额中，粮油食品类、服装鞋帽针纺织品类、烟酒类商品同比分别增长9.8%、9.1%和8.1%，增速分别比社会消费品零售总额低0.9、1.6和2.6个百分点。

在整个投资中，民间投资、服务业投资增长明显快于其他投资。在党中央、国务院简政放权、放宽市场准入、加快投融资体制改革等一系列措施作用下，民间资本活力增强，服务业等领域投资增长较快。1-2月份，民间投资同比增长14.7%，增速比全部投资快0.8个百分点，占全部投资的比重为63.6%，比上年同期提高0.5个百分点。服务业投资增长14.8%，比全部投资快0.9个百分点，占全部投资的比重为60.5%，比上年同期提高0.5个百分点。其中公共事业领域投资增长较快，1-2月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长22.6%，交通运输、仓储和邮政业增长21.3%，水利、环境和公共设施管理业增长19.3%。

与互联网有关的新业态继续高速扩张。1-2月份，全国网上商品和服务零售额4751亿元，同比增长44.6%，其中网上商品零售额3991亿元，占社会消费品零售总额的比重达到8.3%，同比增长47.4%，增速比社会消费品零售总额快36.7个百分点，拉动社会消费品零售总额增长近3个百分点。快递等相关行业快速增长。1-2月份，全国预计完成快递业务量21.6亿件，同比增长36.6%。

旅游文化等新产业较快发展。根据国家旅游局数据，春节黄金周期间，全国共接待游客2.61亿人次，比2014年春节黄金周增长12.9%；实现旅游收入1448.3亿元，增长14.6%。2月份，全国电影票房收入40.5亿元，同比增长25.4%，票房收入首次超过美国。

高附加值高技术含量的新产品快速增长。1-2月份，动车组产量399辆，同比增长78.1%；光电子器件产量596.7亿只（片、套），增长34.2%；数控金属切削机床产量3万台，增长15.4%。节能环保相关产品增长较快。1-2月份，环境污染防治专用设备产量为85631台（套），同比增长13.6%，其中大气污染防治设备增长21.1%。据中国汽车工业协会统计，1-2月份，新能源汽车产量12853辆，同比增长2.8倍，其中纯电动汽车同比增长3.4倍，插电式混合动力汽车增长2.3倍。

新市场主体不断涌现。1月份，全国新登记注册市场主体115.6万户，同比增长14.4%；注册资本（金）2.21万亿元，增长92.6%。其中，新登记企业34.8万户，增长37.7%；注册资本（金）2.06万亿元，增长1.08倍。

总之，今年以来经济运行新常态的阶段性特征更加凸显，经济下行压力加大与转型升级优化并存，传统动力明显减弱与新兴动力不断孕育并存，经济运行困难不少，但中国经济仍具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，前景光明。（完）

(整理 李文科; 审校 曾祥进)

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