中国经济增速放缓符合客观规律 运行缓中有稳、缓中有快--国家统计局

路透北京3月11日 - 中国国家统计局周三公布低于预期的工业增加值、投资和消费数据后，又发布全面辩证看待头两个月国民经济稳中趋缓的解读称，经济增速放缓符合客观规律，要看到经济运行缓中有稳、缓中有快，居民消费价格基本稳定。

统计局网站新闻稿称，中国今年经济下行压力加大与转型升级优化并存，并发布2月份31个大城市城镇调查失业率稳定在5.1%左右，就业形势总体稳定。

文章称，经济增速放缓是在“三期叠加”影响持续加深的情况下发生的，符合新常态下经济增速换挡的客观规律，符合一国经济进入到中高收入阶段后增速回落的普遍规律。

“由于现在我国经济规模已经超过60万亿元，1个百分点对应的增量相当于过去几个百分点，即便经济增速有所放缓，对应的经济增量也是很大的。”文章称。

文章提到，要看到经济结构在分化调整中正在发生深刻变化，在整个国民经济中，服务业增长明显快于工业。在整个工业中，高技术产业、装备制造业增长较快；在整个国内需求中，消费发展势头明显好于投资；在整个消费中，升级类商品销售明显快于一般消费品等。

中国国家统计局周三公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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