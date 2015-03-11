中国开年工业及投资增速创数年低点 经济惯性下行需政策续发力（更新版）

(新增数据细节和评论)

路透北京3月11日 - 尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

“主要经济数据都比较差，说明经济下行压力不仅大，而且还在增大，需要警惕，”中国国际经济交流中心研究员张永军表示，结合已经公布的贸易数据看，在国际商品价格较低的情况下，进口量并没有明显增加，显示国内需求很弱，下一步还需要货币政策的松动来刺激需求。同时财政政策也要加力，要加快支出进度，尽快形成实际的政府投资规模。

他指出，从目前已经公布的数据判断，一季度GDP增速落到7%以下的风险在加大。

国家统计局周三公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期。同时公布的房地产数据显示，前两月房地产投资同比增速降至10.4%，销售面积同比降幅达16.3%。

其中工业增加值创下2009年1-2月来最低位，当时为增长3.8%；消费增速创下近九年低点，固定资产投资增速亦为调整统计口径以来最低。

海通宏观分析师姜超、顾潇啸就数据点评称，1-2月工业同比增速坠落，为近六年来最低水平，预示一季度GDP增速或降至7%左右。固定资产投资增速继续下滑至13.9%，产能过剩和企业去杠杆令制造业投资持续低迷，增速仅为10.6%，政策放松带来基建和地产投资短期回升，但未来受到地方融资平台清理约束，基建投资增长恐乏力。

“前两月仅出口反弹，其他经济指标均下滑，完成全年7%左右增长目标难度加大。仍需加码宽松，一则或加快基建项目，二则或加大降准降息货币政策力度，切实降低社会融资成本。”他们表示。

除去因产能过剩继续给工业、投资施加压力之外，不少分析师亦表达了对消费的担忧。首创证券研究所副所长王剑辉指出，尽管1、2月份的数据受制于各种因素的影响，如节假日的影响，但是从消费的数据能看出消费的状况显着低于常年的，这是略微令人担心的，说明经济仍然在寻底过程中，投资者和消费者有观望情绪。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇也表示，这次数据表现逊色，主要是市场低估了消费在经济周期下滑时的表现，而且出口也逊于预期。一般年初消费会比较强劲，从这一数据看，需要提防消费对经济的拖累。

他认为，应坚持房地产去行政化，货币政策上配合降息降准（年内还有两次降息，五次降准），破除垄断，激发市场活力，唯有此，中国经济才有恢复增速的希望。

数据对中国股市影响不大，沪综指.SSEC收市微升。有分析师指出虽然今日公布的中国经济数据仍较弱，但经济疲弱本已在市场预期之中，近阶段股市仍难脱离资金推动特征，因此资金面才是影响市场的最大因素。对中国经济敏感的澳元AUD=D4则因数据逊于预期而承压。

中国工业增加值图表 link.reuters.com/gam34w

**政策需加码**

中国政府已于去年四季度和今年年初分别降息两次，降准一次，拉开货币政策放松序幕。不过分析师称，考虑到政策的滞后效应，未能在1-2月数据上有所反映。在确认经济企稳之前，政策或需进一步加码。

“政策是有滞后性的，降息的效果应该在3月份有所体现。”中国银行国际金融研究所研究员李建军表示，现在政策放松力度还不足，政策效果不足以弥补风险，实体经济还需要进一步降低融资成本，政府仍需要有所作为，凯恩斯主义的步伐应该加快，才能稳定经济的筑底进程，否则形成这种经济下行的预期，就比较危险。也就是不能拘泥于货币政策，财政政策也需要同时加码。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳亦认为，经济下行压力需要全面政策放松。预计二季度初，积极的财政政策将有所发力，以加速落实去年四季度的七大领域10万亿以上的基础设施投资；针对房地产市场，下调房地产营业税从满五年至二年以下，放宽首付比例促进销售回升或是可能选项；预计货币政策也会增加积极，维持二季度前期降息25个基点判断，此外降准、PSL等增加基础货币投放的宽松政策均是必要的，二季度降准可能性加大。

上日公布的中国2月通胀数据略有改善，但整体看来通缩风险仍然存在，不少分析人士指出，CPI降至1%以下也将是货币政策放松的重要衡量指标。央行副行长易纲两会期间表示，是否再降息要看经济走势，而央行货币政策委员钱颖一称，中国不应该出台大幅度刺激需求政策，也不能过度依赖央行的货币政策。

中国财政部部长楼继伟称，要避免经济断崖式下落并稳步去杠杆化，财政必须采取扩张的策略。今年预算报告草案中赤字率是2.3%，但按当年实际收支差额的口径看，赤字率达到2.7%。(完)

(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。