版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 3月 11日 星期三 17:28 BJT

中国政协委员吐槽政策落地难及高物价

尽管中国刚刚公布的2月份物价数据显示通缩阴云不散，但在部分政协委员看来，实际对物价的感受远高于官方统计数据，尤其是与百姓衣食住行相关的食品，房租等价格并不便宜。此外，良好初衷的政策落地难，相互打架的政策出台令政策功效归零，以及一些不接地气的政策提法等等，都遭到与会代表的吐槽。但对如何解决委员们也显得底气不足。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐