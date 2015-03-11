中国政协委员吐槽政策落地难及高物价

尽管中国刚刚公布的2月份物价数据显示通缩阴云不散，但在部分政协委员看来，实际对物价的感受远高于官方统计数据，尤其是与百姓衣食住行相关的食品，房租等价格并不便宜。此外，良好初衷的政策落地难，相互打架的政策出台令政策功效归零，以及一些不接地气的政策提法等等，都遭到与会代表的吐槽。但对如何解决委员们也显得底气不足。路透