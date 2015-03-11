中国财政部马上会公布1万亿地方存量债务置换具体计划--朱光耀（更新版）

(新增财政部副部长最新表态)

路透上海3月11日 - 中国证券网(www.cnstock.com)周三引述财政部副部长朱光耀指出，财政部马上会公布1万亿元地方存量债务置换的具体计划。

另据中证网(www.cs.com.cn)稍早报导，朱光耀否认中国将推出“中国版QE”的市场传言，并称地方债务置换是企业与商业银行之间的契约行为。

对于市场传言的3万亿元人民币存量债务置换将引发中国版QE，朱光耀称，“中国版QE是不实之词。”

“地方债务置换是在国务院对地方债批准规模之下、企业与商业银行之间的契约行为。”他说。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。（完）

(发稿 边竞； 审校 林高丽)

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