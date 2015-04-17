中国经济正进入“衔接期” 金融要发挥重要支撑作用--李克强（更新版 2）

(新增新华视点微博提供的更多细节)

路透北京4月17日 - 新华视点微博周五报导，中国总理李克强今日考察中国工商银行(601398.SS)、国家开发银行时强调，中国经济正进入“衔接期”，金融要发挥重要支撑作用。要加大支持小微企业力度，开发性金融要加大对国家战略和重点项目的支持力度，加快放贷进度。

新华视点印证了路透稍早有关总理考察这两家银行，敦促银行加力支持实体经济的报导。

“金融和实体经济相互依托、相辅相成。实体经济是肌体，金融是血液，光有血液没有肌体，经济活不了；光有肌体没有血液，经济也活不了。”新华引述李克强称。

李克强在考察工商银行(1398.HK)时强调，小微企业是就业的容纳器，支持小微企业，破解小微企业融资难、融资贵，直接关乎“就业”这个民生之本。他提出，可以对国有商业银行专门负责小微企业信贷的部门给予适当的优惠金融政策。

他并要求进一步减少小微企业服务收费项目，“能不收的尽量不收”。此外服务小微企业既要靠大银行，还要靠中小银行。

报导并称，李克强在考察国开行时称，开发性金融要加大对国家战略和重点项目的支持力度，加快放贷进度，发挥开发性金融在稳增长调结构中的重要作用。

李克强并两次要求任务“加码”。棚改要进一步加强地下管网等“大配套”建设。此外，黑龙江、吉林各有约20万户居民住在沉陷区，要加强对沉陷区改造的金融支持。

经济稳增长压力增大，李克强此前曾多次表示要加大调控力度，保持经济在合理运行区间。周二，他在专家座谈会上称，中国经济下行压力还在持续加大，要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）

(发稿 李铮/李贺/赵红梅；审校 张喜良/林高丽)

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