中国央行下调今年主要指标预测 料下半年经济改善通缩缓解

路透北京6月10日 - 中国央行周二将2015年国内生产总值(GDP)基准预测略下调至7%，其他主要经济指标较去年底全面下调。不过央行指出稳增长措施在下半年将对实体经济产生积极影响，经济环比增速将略高于上半年。

央行网站公布的“2015年中国宏观经济预测”报告称，将2015年居民消费价格指数（CPI）同比涨幅预估下调0.4个百分点至1.4%；预计下半年通胀率将比上半年有所回升，从而将缓解通缩风险。

“虽然上半年经济增速低于预期，但由于稳增长政策的时滞效应、房地产市场企稳以及世界经济复苏等原因，下半年中国经济环比增速将会略高于上半年，”来自中国央行工作论文的这份报告称。

央行指出，房地产市场出现积极势头，据其估算房地产销售经过在2-3个季度后将传导到房地产投资，因此估计下半年房地产开发投资减速的势头将得到缓解。

与此同时，最近的情况表明，市场对在建项目资金断流的担忧基本消除，平台的短期资金压力明显缓解，这有利于保证下半年基础设施建设投资的稳定增长。

近期通过多次降息降准、开展地方政府债务置换等途径，明显降低了平台融资成本。目前7-10年期地方政府债券发行利率为3.5%左右，而被置换的平台贷款利率一般在7-9%左右，债务置换可降低平台融资成本4个百分点以上。

央行报告最新预测，2015年固定资产投资增速为12.6%，社会消费品零售总额增速为10.7%。

“随着形势变化动态调整年度经济目标，也是国际研究机构的通行做法，中国往往在年初确定官方的经济目标后很少有官方机构做动态调整，也使得经济目标容易被行政手段固化，”中国国际经济交流中心研究员王军评价称。

他认为，此次央行研究局的工作论文等于是根据国际研究机构的惯例做法进行的年中动态调整，这也是符合国际惯例的做法，也有助于引导市场预期；尽管报告注明只代表工作论文不代表人民银行，但因写报告的人来自央行，外界难免会其解读为央行的观点。

“从此次的经济指标值调整情况看，GDP略微下调，CPI和PPI的调幅均较大，外贸调整幅度也较大，显示目前实体经济面临的压力很大，这与本周公布的数据反映出的情况吻合，”张永军称，报告一方面客观反映目前实体经济的困难，另一方面也有助于为下半年继续出台稳增长的政策先行铺垫。

中国政府今年政府工作报告确定的全年经济增长和通胀控制目标分别为7%左右和3%左右，广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，中国2015年进出口总额增长目标为6%左右。

**大幅下调通胀和外贸增速预测**

受食品价格带动中国5月CPI同比涨幅降至四个月低位1.2%，低位徘徊的PPI转正仍遥遥无期，通货紧缩压力未见实质缓解。

央行称，其下调CPI涨幅预测主要是因为国际油价大幅下跌、国内外农产品价格持续走低、PPI下降将进一步传导到CPI等；不过下半年CPI同比涨幅有望从今年上半年的1.3%左右略微上升至1.5%左右。

央行对2015年工业生产者出厂价格指数（PPI）最新预测为下降4.2%，此前为下降0.4%。

报告并称，美联储加息对中国的直接影响有限，但对其他新兴市场经济体的冲击可能会通过其外溢效应间接影响中国。

央行对今年出口和进口增速预测最新为增长2.5%和下降4.2%，去年底预测值分别为增长6.9%和增长5.1%。今年经常项目顺差与国内生产总值（GDP）比例的预测上调0.5个百分点至2.9%。

中国5月出口同比小跌2.5%，进口大幅萎缩17.6%，贸易顺差被动扩大至近600亿美元，反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善，二季度经济增速跌破7%的机率增大。

以下为央行最新预测详情：

2015年 2014年

最新预测 原先预测 实际值

实际GDP 7.0 7.1 7.4

CPI 1.4 2.2 2

PPI -4.2 -0.4 -1.9

固定资产投资 12.6 12.8 15.5

社会消费品零售总 10.7 12.2 12

额

出口 2.5 6.9 6.1

进口 -4.2 5.1 0.5

贸易顺差/GDP 4.8 3.8 3.7

经常项目顺差/GDP 2.9 2.4 2.1

数据来源：国家统计局，人民银行研究局宏观预测小组估算。

（完）

欲览详情，请点击中国央行网站链接 here

(发稿 乔艳红/沈燕; 审校 黄凯)

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