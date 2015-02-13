分析师看中国1月M2和新增贷款

2013年7月11日资料图片，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

路透上海2月13日 - 中国人民银行周五公布，1月末广义货币供应量(M2)同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值，且创下纪录新低；当月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元，并创六年来同期新高

央行数据并显示，1月末人民币贷款余额同比增13.9%，路透调查中值为13.4%。

1月社会融资规模增量为2.05万亿元人民币，比上年同期减少5,394亿。其中新增人民币贷款占同期社会融资规模增量的71.7%，同比高20.8个百分点。

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主要数据:

--1月新增人民币贷款1.47万亿元，高于路透调查中值的13,500亿元

--1月末M2同比增长10.8%，明显低于12.1%的路透调查中值

--1月末人民币贷款余额同比增长13.9%，路透调查中值为13.4%

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观姜超、顾潇啸：

1月新增融资总量2.05万亿，同比少增5,394亿，其中人民币贷款和企业债同比多增，但委托、信托贷款和票据融资同比均大幅少增，表外融资仍是社融总量缩水的主要拖累。

1月新增贷款1.47万亿，同比多增2,899亿。但1月信贷包括对金融机构的贷款，而对实体的贷款同比仅多增1,531亿。其中企业中长贷多增1,079亿，基建投资稳增长持续发力；地产销量暂回暖，居民部门中长贷同比多增173亿；票据融资有所回升，反映节前实体经济融资需求季节性回暖；

1月M2增速大幅回落至10.8%，与社融余额增速的回落相呼应，反映经济整体信用创造仍在萎缩。1月存款同比多增1.66万亿，其中企业存款大幅多增致M1增速回升，但主要源于春节错位效应。而居民储蓄同比大幅少增，反映储蓄分流仍在继续。财政存款激增7,000亿，或是1月以来流动性短期偏紧的重要原因。

1月社融总量增速的回落预示未来半年内经济仍难见底，而货币M2增速的下行也预示着通缩风险继续加大，未来仍需加码降息、降准等宽松货币政策。此前全面降准的启动有助于降低市场化的银行理财收益率，降低存款利率上浮压力，扫清降息障碍，而再次降息或已不远。

--中金债券：

总体来看，1月份金融数据除了贷款略高于预期外，其余的都差的一塌糊涂，印证了融资需求下滑带来的货币委托的事实。此外资金外流增加也需要引起重视。社融和M2增速双双创历史新低意味着未来经济和CPI仍将承受下行压力。

在货币增速持续回落，而汇率不敢大幅贬值的情况下，加上货币市场利率偏高导致实际利率维持高位，货币条件越来越紧。如我们前期所分析的，唯一靠谱的放松方式仍是引导实际利率下行。

预计未来货币政策会有更进一步的放松举动来提振经济。债券坚决不抛弃不放弃，持券待涨。

--交通银行金融研究中心 分析师鄂永健、徐博：

当月新增贷款同比和环比均多增较多，符合预期，一方面是银行年初信贷额度充裕，提早放贷以较早获得收益。另一方面，中长期贷款增加较多表明当前信贷需求仍属稳健，可能主要是地方政府基建投资的融资需求。但当前经济形势不好，未来信贷能否保持高增长有待观察。

受存款偏离度管理的影响，银行从年初就加大存款吸收力度，这是当月新增存款较多的主因。

当月新增债券、股票融资延续活跃态势，但委托、信托等“影子融资”低迷，其上月大增属“昙花一现”，监管加强下这部分融资难以持续大幅增长。

M1增速大幅回升主要是受春节错位因素的影响，2月份会回落。M2增速不高与财政存款大幅增加有关，但剔除财政存款后当月存款依然同比多则增较多，表明还有其它原因。

--民生证券宏观团队：

新增社融2.05万亿，受表外融资拖累，新增量少于2013年1月的2.54万亿和2014年1月的2.58万亿。融资结构继续分化，随着资产证券化推进和存贷比考核放松，表外融资转向表内和直接融资是大趋势，有利于融资成本下降。

新增人民币贷款1.47万亿，其中非金融性公司新增中长期贷款6121万亿，再创历史新高，主要因为：一、年初储备项目集中投放；二、基建投资稳增长叠加债务续存压力。值得关注的是票据融资多增962亿，一般来说年初由于储备项目集中投放，票据融资都会是负增长，这只能说明当前银行风险偏好还是在收缩，即使是年初，也在用票据冲信用额度。

M2增长10.8%，增速是1986年12月以来的新低，主要因为：一、随着M2存量扩张，同比增速因基数效应回落；二、在经济有下行压力，银行风险偏好收缩时，信用派生存款的力度不够。

新增人民币存款1.7万亿，比去年同期大幅反弹主要是春节延后的影响，当然也有1月集中放贷的因素。新增财政存款高达7000亿，高于历史同期，财政支出并不积极。

宽货币需配合“宽财政：当经济下行压力较大，银行风险偏好收缩，货币派生力度不强，宽货币很难传递至实体。因此，有“水”的同时还需要有“面”，货币宽松仍会延续，降准、降息指日可待，单一的“宽货币”也有望演变为“宽财政”和“宽货币”并举。只要货币继续宽松，“股债双牛”就没有结束。

--平安证券 宏观与固收分析师 白一： M2数据比较差，大幅低于预期，另外值得注意的是本次存贷款统计口径发生了调整，分别将非银同业机构的存款和贷款计入，考虑到这个因素，我认为新增信贷可能没有市场看的这么乐观。

原因来讲，实体经济需求可能还是弱，虽然央行实行了降息，12月份信贷情况也出现了反弹，但是当时原因之一是地方政府平台赶在1月5日的时点之前冲击融资量，而1月份此因素消失，也对于信贷造成不利影响。

下一步情况要看央行是否会对于数据做出反应，即在政策上放松。我认为央行出台宽松政策是大概率事件，惟时点不好判断，可能很快，也可能一季度之后。

--兴业证券首席宏观分析师 王涵：

M2低增速和人民币贷款高增长的矛盾反映出，信贷增长未必是实体需求回升，可能是影子银行非标转表的过程，总体的货币派生能力并没有实质增强。此外，直接融资的发展也让M2增速降低。

人民币贷款中，中长期贷款占比较高，部分由于清理地方平台信托融资导致银行过桥贷款增量上升。预计受到非标入表的影响，今年表内贷款高增长或成为一种常态。

--招商银行金融市场高级分析师 刘东亮：

1月新增贷款明显好于预期，且企业户中长期贷款创出2010年以来的新高，考虑到这是在去年12月地方政府融资冲量后的结果，着实不差，信贷冲高的原因，一个可能是投资项目密集批复后的资金配套，二是年初银行加大信贷投放，前者主要依赖政策拉动，后者则要视乎风险偏好而定，不排除由于盈利压力导致银行被动加大信贷投放的可能；若如此，则后续增量可能受限，高增有待观察。

社融总量较前两年同期出现明显收缩，一方面与对表外融资的治理有关，一方面也与地方政府负债模式发生变化有关，社融规模的持续收缩不利于投资与宏观经济的企稳，但表内融资占比上升仍符合监管意图。

存款增长好于预期，但M2增速大幅回落至10.8%，创下该数据的历史新低，应与企业投资意愿低迷有关，预计1、2月的投资数据不会太理想，而外汇存款扭转了连续下滑局面，大幅增长452亿美元，显示去年下半年外汇存款的连续负增长并非因资本外流，应与银行主动调整外币负债有关。

总体而言，1月信贷与社融数据有亮点有担忧，信贷的高增无法掩盖社融的疲软，M2有失速风险，预计宏观经济偏弱的格局不会变化，央行放松货币政策的迫切性依然存在。

--国信宏观固收研究：

M2增速弱于预期。但是由于从14年9月份实施存款偏离度考核已经导致M2核算基数发生显着变化，因为其借鉴意义不大；

社融月增2.05万亿，符合预期。因为从14年8月份以来，信贷/社融比率回升到7-8成，本月该比率为7成；

信贷略超预期，特别是中长期信贷增量回升很大，在全部信贷中占比达到7成，中长期信贷增速从12月份的14.86%回升到16%，不过目前市场依然存在疑问，因为12月份的中长期信贷多增，市场怀疑是赶在1月5日前上报地方债务的虚增。

观察金融数据主要看金融变量作用在经济中的哪部分最有效，中长期信贷无疑是最直接发挥效力的部分，预计开始于2014年11月份的信贷增长，有效构筑金融底，对于一季度经济有正面推动作用。

--中信建投证券分析师 王洋

M2数据有所回落，主要还是因为外汇占款的减少，人民币的贬值和资金的流出，同业渠道的创造也比较少。

社会融资同比少增，当然去年同期就比较多。这次的少增是由于银行承兑汇票和委贷少增较多，银监会之前公布了委贷管理办法，对这方面的冲击立竿见影。这里面可能受到政策性因素的影响。

一直觉得应该有降息，物价比较低，降息的条件已经具备，只是看什么时点。之前认为是年前降准年后降息，当然降准已经落地，年后降息还是可以期待的。

另外从人民币贷款来看，非常多，增加1.47万亿。居民个贷和企业中长期贷款都非常多，说明还是投了很多钱。应该说都是在围绕稳增长，增加有效的信贷投放。

--澳新银行中国经济师 周浩

M2增速是新低，可能反映了有一部分资本外流，这应该就是导致降准的原因；信贷数据还不错，中长期贷款增加比较多，可能是基建项目上的蛮快的，很多地方在上一带一路项目，但是持续性如何还很难说。

现在看来放松是个大的趋势了，我们看今年至少还有两次降准和两次降息。

--兴业银行资金营运中心分析师 肖丽：

1月的社融和信贷比较符合预期，如果仅看这两个指标，短期内政策变化的必要性不大。但M2这么低的增速就很惊悚了，这可能和外汇占款的不佳有关，因此我们不得不怀疑，会不会很快再迎来一次降准。

利率政策方面，低通胀导致实际贷款利率偏高等原因，令降息仍然有必要，只是时点上，我们认为，要等到一季度末，因为上次降息的作用还需要一个传导过程。

--广发银行高级交易员 颜岩：

1月社融数据表现一般，贷款占比超过七成，直接融资占比明显低，不利于融资成本下降。委托、信托等融资规模同比大幅缩减，表外融资需求差说明房地产等行业资金需求动力不强。贷款中中长期贷款占比高，表明各种宽信贷政策还在发力。

M2明显低于预期，外汇占款作为基础货币投放主渠道地位已经消退。未来货币政策还是要集中在刺激经济活动的资金需求，但需求往往来自高杠杆的行业。以时间换空间，靠基础设施投资拉动经济增长的道路不会改变。降息、降准等政策很可能接二连三。

**相关背景**

--中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。

--央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

--中国央行四季度货币政策执行报告强调，将继续实施稳健的货币政策，并更加注重松紧适度，适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。报告并称，2014年货币总量增长平稳适度，基础货币供给渠道出现变化，货币政策工具取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。

--中国央行周二首次公布的社会融资规模存量数据显示，2014年末社会融资规模存量同比增长14.3%，至122.86万亿元人民币，为2002年末的8.27倍，年均增长19.3%。

--中国央行于2014年11-12月通过中期借贷便利（MLF）向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元人民币。

--中国1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低。这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。

--中国1月进出口总值同比萎缩10.9%，环比锐减16%。其中出口同比下降3.3%，进口同比减少19.9%；贸易顺差达600.3亿美元，继去年11月后再创新高。(完)

(发稿 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯)

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