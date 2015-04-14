分析师观点：表外融资萎缩推升中国3月新增信贷 货币政策仍指向放松

路透北京/上海4月14日 - 中国人民银行周二公布，3月新增人民币贷款1.18万亿元人民币，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%。

数据并显示，3月末人民币各项贷款余额同比增长14%，略低于路透14.5%的调查中值。3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，路透调查中值为3.80万亿美元。

3月社会融资规模增量也为1.18万亿元人民币，比上年同期减少8,378亿元。

主要数据:

--3月新增人民币贷款1.18万亿元，高于路透调查中值的1.03万亿元 --3月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%。 --3月末人民币各项贷款余额同比增长14%，低于路透14.5%的调查中值 --3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，路透调查中值为3.80万亿美元 --3月社会融资规模增量为1.18万亿元人民币，比上年同期减少8,378亿元

以下为市场人士的评论:

--中信证券固定收益首席分析师 邓海清：

对于未来货币政策走向，我们认为，一季度社融数据反映了中国央行在利率市场化后，基础货币供应遇到的困境，人民币均衡汇率导致外汇占款下降系统性，从而出现央行基础货币供应不足的紧缩效应，因此，预计央行会加速通过货币市场以及PSL、MLF新工具投放流动性，甚至启动降准也是可选项。

因此，尽管近期有税款缴纳以及地方债务置换等冲击事件，货币市场能继续相对宽松，收益率曲线陡峭化趋势会延续，债市“护城河”投资策略依然是优选。

--华泰证券宏观团队薛鹤翔、俞平康：

实体经济正进一步加速下行，一季度GDP增速很可能跌破7%。3月货币信贷低于预期的现实表明，需求端若难以有效得到提升，单纯依靠货币政策或许对实体经济的效果有限。

我们预计，进入二季度以后，货币政策仍会继续维持宽松基调，同时直接拉动需求的财政和基建投资、地产类政策正蓄势发力在进入4月后将会成为新的更有力的政策推动力。财政、货币、地产等多政策齐为改革转型保驾护航的格局在二季度将尤为显着。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

3月新增信贷1.18万亿，低于去年水平但好于市场预期，符合一季度为信贷投放高峰且季末冲量的规律，但表外融资零增长，社会融资总量较去年减少8,400亿元，表外融资的大幅缩减可能是造成M2回落的主要原因，M2的再次回落预示表观数据不会太理想。

从分项数据看，3月企业户中长期贷款增加3,643亿元，好于去年，但较前两个月大幅下滑，表明信贷高速投放的动力难以持续，而居民户中长期贷款增长1,670亿，低于前两年同期水平，表明地产刺激政策尚未提振居民购房意愿，房地产库存压力不减；3月表外融资中的信托贷款、委托贷款、未贴现承兑汇票继续保持低迷，表外融资零增长出乎意料，应与企业需求低迷有关。

一季度社会融资总量较去年同期大幅减少8,950亿元，表外融资大幅度回表，虽然这减少了融资链条，节约了成本，但实体经济所获得的融资却是出现了实实在在的下降，无论是实体经济需求不足，还是金融机构主动收缩资金投放，都是不利于稳增长和GDP保7的，我们认为经济企稳的预期难以实现，上半年经济大概率延续下行压力，预计很快会出台新一轮经济刺激政策，重点依然在刺激投资，货币政策料继续放松，4月份降准或降息的概率很大。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

外汇占款持续下降、存款稳定性下降导致银行信贷扩张意愿不足，这均降低货币乘数。我们预计二季度出现2-3次等价每次降准25个基点的基础货币投放将是大概率事件，此外央行官员对于通缩风险关注增加也使降息箭在弦上，预计4月份将有25个基点的降息。

事实上，随着央行不断下调逆回购利率，目前的流动性环境已经相当宽松，而资金流向的难以掌握使我们难以高估货币政策效果，因此二季度无论是总量、还是结构性刺激均需给力。

--德勤首席经济学家 许思涛：

本期M2数据、贷款、存款均符合预期，其中值得注意的是，一季度人民币存款增加4.15万亿元，其中非金融企业存款减少4,009亿元，显示出企业经营状况不佳，经济增长阻力较大。未来预计央行将继续在货币政策方面保持宽松，尤其是在存款准备金方面有下调的空间。

另外，外汇储备余额仅为3.73万亿美元，低于市场预期，在目前经济状况下，外汇储备余额未来或将继续呈现低迷态势。简言之，主要由于经济放缓和看空人民币汇率的情绪。 --华创证券首席债券分析师 屈庆：

信贷还不错，社融萎缩，主要还是受到127号文的限制。M2增速在12%附近，但考虑到M2口径比较杂，不必过度关注。

看资金，表内关注信贷，表外看社融。存款比去年少，主要原因是表外少了。外汇占款值得警惕。3月份人民币升值，但是外汇占款下降，只能说明央行干预了外汇市场。

展望央行下一步的货币政策操作，既然贷款利率在下降,那货币政策没有必要继续扩大放松。

--中国银行国际金融研究所研究员 李建军：

从一季度的贷款来看，如果今年是10万亿的话，一季度还算是比较正常的。M2数据也是如此，我们预期设的年度目标是12%，一季度11.6%落于合理区间，没有超出市场的预期。

外储减少和美元汇率走强、人民币汇率双边波动是有一定关系的，外币存款在增加，外汇储备在减少，企业和个人拿到外币后尤其是美元，由于美元升值，增加了外币存款的增加，是一个硬币的两面，是市场对人民币的汇率单边升值的可能性预期的下降。

外汇储备减少会成为常态，贸易顺差尽管还是很大，不可能像外贸增加以前的速度，规模在减少，人民币汇率不再单边升值而是双边波动，汇率几乎无法预期，不可能把鸡蛋放在一个篮子里。很多企业走出去，也是需要外币，个人通过港股通投资海外市场，对外币持有意愿在下降。

今年情况有点不一样，美国复苏，欧洲有所好转，日本也在复苏，全球资本配置在变化，对于中国而言，资本从以前的流入性，现在表现出流出，但别的国家可能是大规模流出，中国的流出小幅增加，今后在强美元周期下，流入流出的波动性会继续增加。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

3月新增人民币贷款1.18万亿，同比仍少增约600亿：居民、企业中长贷同比低增，而居民短贷同比大降超1,000亿。PPP项目贷款、一带一路等基建项目融资推高中长贷，而3月末地产放松政策刺激个贷增长尚未体现，新增居民和企业贷款整体低迷。

3月M2跳水至11.6%，与我们预测基本一致，主因贷款同比疲弱，外占趋降。3月新增存款仅2.5万亿，同比大幅减少超1.1万亿，其中居民和企业存款同比大跌近8,000亿，或与股市火爆资金入市有关。注意到3月非银金融机构新增存款7,400亿，表明一般性存款大幅萎缩，银行或主动加大同业负债力度，同业存单、大额存单等负债工具被积极应用。

3月社融总量增速仍处低位，3月以来经济整体表现不瘟不火，结合1-2月经济开局不佳，一季度GDP回落几成定局，甚至存在破7%的风险。目前实际利率高企，经济下行风险未消，仍需保持宽松政策，稳定货币信用创造。

--民生宏观固收团队：

3月新增社融1.18万亿，同环比均收缩，数据与新增人民币贷款一致，表外收缩和直接融资扩张正好抵消。社融增长继续受表外融资拖累，因经济下行和严监管，银行同业创新意愿大幅下降，表外转向表内和直接融资趋势明显。

3月新增人民币贷款1.18万亿，环比上月反弹，也高于历史平均水平。新增人民币贷款主要由非金融企业贡献，注意到信贷增量与固定资产投资信贷资金来源大幅背离，信贷高增长无法指示经济复苏。信贷高增长与经济下行并行不悖，一方面因企业盈利能力不强，货币周转偏慢；另一方面因债务到期和守住系统性金融风险的压力，部分信贷用于债务展期。

3月新增人民币存款2.5万亿，低于近几年的均值，一方面因存贷比压力没那么大，加上存款偏离度考核，银行拉存款意愿减弱；另一方面因利率市场化和股市上涨，其他理财产品和股市对一般性存款形成分流。

M2同比11.6%，同比增速较上月下行，3月M2余额较2月新增1.79万亿，考虑到新增人民币贷款1.18万亿，新增财政存款约-3,300亿，而3月人民币升值预期不强指向外汇占款低增长，推出人民币贷款和财政支出加码是3月信用派生的中坚力量。

虽然新增人民币贷款高增长，但用于实体的不多，货币政策仍需指向放松，缓解债务展期对其他融资主体的挤出效应，在此背景下，稳增长也需宽货币，利率将继续下行。

--鄞州银行产品创新部总经理 游春：

信贷增长超预期，显示在当前经济持续下行的趋势下，各商业银行加大了实体经济的信贷投放，也显示央行或在某种程度上加大了对商业银行信贷投放的指导效果，加大了市场对货币宽松的强烈预期。

同时从目前经济实际运行状态来看，经济持续下探的压力较大，预计未来货币政策和财政政策会更有较为积极的配合，政府主导的基础建设投资加大，适度宽松的货币政策环境或可期。

--交通银行金融研究中心金融分析师 徐博：

M2增速在2月份突然跳升，现在又回落。从统计学角度看，2月份可能存在央行口径调整的因素，因为从余额同比计算是没有达到12.5%增速的高位的。统计性的因素影响了公布数据的表现，但实际上从连续性上来看，余额同比的稳定性还是可以的。特别是从余额同比数据来看，1月、2月到3月的M2还是略有增加的。

从贷款投放来说，相对于同期有所多增，特别是一季度贷款同比多增比较明显，但需要注意到一季度社融是同比收缩的，特别是这个月，粗略的看社融和贷款新增规模是一致的，这种状况不是特别合理，非正常的。所以贷款投放较多可能并非是实体经济融资需求比较旺盛，实际可能是由于监管或各种形式融资渠道导致的融资规模的回表。本质上来看，社融数据显示整体社会大口径的融资活动还是比较疲弱的。

整体货币运行态势来看，有放松存准率的空间，二季度应该会降准。

--南京银行金融市场部研究主管 黄艳红：

贷款数据1.18万亿还好，社融比较低，因为其他表外都清理掉了，剩下贷款占比比较高；M2增速低可能跟外汇占款的增量下降有一定的关系。

以前总是说要降低间接融资的比例，央行最近也提到了要加强直接融资，随着地方政府债的发行、非标转标的加快，债券融资这块会回升一些，社融的机构也会有所转化。

货币政策方面降准的空间会更大一点，一方面M2增速比较弱，另外贷款形势还不错，正需要进一步加大资金支持力度。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

M2增长低于预期但信贷增长高于预期，从两者关系看，3月份信贷增长和货币增长间也出现了背离现象，表明银行系统新创造信用漏出又增多，原因可能仍为股市“吸金”所致。

从我们对银行信贷的草根调研情况看，在实体领域有效需求不足的情况下，银行有主动配合客户融资“炒股”的动机和行为。预计未来信贷增速将稳中有降，而货币增速则稳中回升。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

社融中信托与委托贷款继续萎缩，社融同比增速继续下降，受外汇占款下降和同业信用派生可能受阻的影响，M2也明显低于市场预期。信贷方面，尽管规模不小，但与表外转表内有关，而且中长期信贷规模明显下降，银行信贷扩张的速度在放缓。

总的来看，信用收缩的压力仍然较大，货币和财政政策需要做更多的动作来防止信用收缩循环给经济造成的负面影响。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

把3月信贷和社融两个数据结合起来，融资情况不是那么乐观，而且M2增速也比较慢。外汇储备增长情况也不高。总的形势不太理想。

如果明天公布的GDP不明显偏离预期，在现有的大经济环境下，货币政策还需要进一步放松。从央行降低社会融资成本意图看，降息的可能性更大一些，当然，最迟到三季度，降息和降准两个工具都有可能再次使用。

**相关背景**

--中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。

--2015年第四期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构及人士预期，中国央行4月料维持存款基准利率不变，但准备金率下降概率较大。

--中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。

--面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，无疑给疲弱的房地产市场带来曙光。

--中国央行货币政策委员会委员陈雨露在“中国宏观经济论坛”上表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。

--中国人民银行行长周小川在2015博鳌亚洲论坛上表示，中国的货币政策还是常规的货币政策，还是要依赖一系列的包括物价机制、定量的政策工具结合在一起，用一些常规的货币政策的方法来实施货币政策。但中国必须警惕通货紧缩风险。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 林高丽)

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