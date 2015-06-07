一周焦点：全球经济预计继续改善 希腊戏码继续上演

图为欧元硬币和希腊原流通的纸币。 REUTERS/Murad Sezer

路透伦敦6月7日 - 本周经济指标预计显示全球多数地区继续改善迹象，即便是温和改善。但如果希腊与债权人之间的僵局导致欧元区分裂，所有这些改善都可能灰飞烟灭。

自从金融危机开始以来，欧元区一直是压在全球经济身上的一块石头。而围绕希腊及其偿债能力正在展开的戏码，则让这块石头变得更加沉重。

希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项，称债权人提出的救助协议条款“荒谬”。

“希腊在养老金等关键问题上继续拒绝接受债权人的要求，而且周五未能偿还IMF贷款，显示希腊退出欧元区的可能性仍在上升，”Capital Economics的首席欧洲分析师Jonathan Loynes表示。

七国集团(G7)峰会在周日开始，聚焦于全球经济成长、气候变化和对俄罗斯的制裁。虽然希腊问题没有被正式列入议程，但肯定是与会领导人在会议间隙讨论的重要话题。

周五美国公布正面的就业数据后，本周焦点将转向欧洲国家公布的工业生产数据，预期生产数据多会加快，以及国内生产总值(GDP)修正值，该数据可能证实欧元区今年年初的经济增速表现迟滞。

“不过象实质狭义货币等前瞻性指标，暗示未来12个月工业生产增速将大幅加快。”瑞士信贷经济分析师在客户报告中写道。

日本周一将公布第一季GDP数据，受惠于资本支出带动，预期数据将较初值上修。

“1-3月的增长数据料确认经济正在稳步复苏，不过这也没什么可高兴的。”第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵说道。

“4-6月经济可能不会那么好，尤其是民间消费。”

日本虽终于摆脱了持续近20年的通缩，不过尚未见到任何有意义的物价上升，全球各央行亦颇为担心，油价对它们经济的牵绊恐怕会造长期负通胀。

这已经导致超宽松货币政策持续时间远比大家可以预期的时间更长，而且石油输出国组织(OPEC)周五决定当前产出政策再维持六个月，尽管随着伊朗等成员国将增加出口，有人警告称油价可能再次出现下跌。

智利、新西兰、秘鲁、韩国和泰国央行本周都将召开会议，但路透调查显示，这些央行不会有所行动，他们要等候观望美国联邦储备理事会(美联储，FED)最终加息的时间。

英国央行总裁卡尼周三在伦敦市长官邸发表年度讲话，但有关英镑最近上涨对经济成长影响的疑虑盖过了对英国低通胀长期持续的担忧。

一年前卡尼该官邸发表讲话时，曾警告称加息速度可能快于市场预期。

中国周四将公布工业生产和零售销售数据，或许会显示中国5月经济情况仍然不见起色。

上周中国黯淡的企业调查已经助燃外界预期，认为中国将不得不推出更多积极的政策举措，若有任何迹象显示经济进一步减速，这种预期都会增强。

印度1-3月经济成长增速连续第二季超越中国，而周五的数据可能暗示4月工业生产成长减弱。

印度央行今年已三度降息，以提振成长，但上周的路透调查表示，第四季之前料不会再度降息，因央行希望观察印度雨季对食品价格的影响。

一年一度的季风降雨周五抵达印度南部的喀拉拉邦沿岸地区，较预期推迟五天。印度在6月2日调降今年雨量预估，加重六年来首度出现乾旱的担忧。

本周足以左右市场的美国数据不多，不过5月零售销售数据料显示强劲增长，因受汽车销售劲升提振。此前美国家庭在4月削减大件商品的购买。

美国今年前三个月经济出现萎缩，受异常严重的降雪天气打击，但周五数据显示，5月非农就业岗位增长大幅提速，薪资也上扬。

这些显示经济动能的信号，可能促美联储再度考虑9月升息的可能性。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/李爽/陈宗琦；审校 张荻/王丽鑫/戴素萍/郑茵)

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