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国际财经 | 2015年 3月 16日 星期一 16:24 BJT

IMF总裁拉加德赞誉印度经济为“全球经济的亮点”

路透新德里3月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，在全球经济蒙阴的情况下，印度经济是一个亮点，该国近来实施政策改革，企业信心上升，将会刺激经济增长。

拉加德称印度政府最新的预算“朝正确的方向迈出了一步”，并特别表扬了基础设施支出的增加。

IMF上周预测，在始于4月1日的2015/16财年，印度经济料增长7.5%。该预测低于印度政府预测数据。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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