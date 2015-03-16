IMF总裁拉加德赞誉印度经济为“全球经济的亮点”

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透新德里3月16日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，在全球经济蒙阴的情况下，印度经济是一个亮点，该国近来实施政策改革，企业信心上升，将会刺激经济增长。
拉加德称印度政府最新的预算“朝正确的方向迈出了一步”，并特别表扬了基础设施支出的增加。
IMF上周预测，在始于4月1日的2015/16财年，印度经济料增长7.5%。该预测低于印度政府预测数据。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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