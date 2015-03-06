今年CPI目标为价改留空间 中国利率市场化将水到渠成--专家

路透北京3月6日 - 中国央行货币政策委员会委员钱颖一周五表示，今年制定3%的CPI预期目标为价格改革留下空间，而利率市场化是一个自然的过程，表现为在降息的同时配以放宽利率上限。

他在两会（全国人大和政协会议）间隙回答路透提问时并称，今年不能排除扩大人民币汇率浮动区间，但通常会选在波动较小时行动。

“我们的价格改革还没到位，还不是市场化。制定3%而不是2%的CPI预期目标，还是留有一些空间为价格改革铺路。”他说，我们现在一些价格还没完全放开，如果借这个空间完全放开的话，（物价）可能还有一些上升空间。

他并称，利率市场化的路径是很清晰的，再有几次降息的话，同时配以放宽利率上限，就自然成了利率市场化。

“今年存款保险制度已经说了要推出，之前大家所有注意力都放在了降息，一次对称一次非对称，但是这两次降息均配以放宽利率上限，扩大到了1.3倍，这么下去就自然的，水到渠成的实现利率市场化。”他说。

而关于利率市场化后的市场基准利率的选择，他表示央行正在研究此事。

为应对中国经济下行压力和通缩风险的上升，中国央行从去年11月到今年初两次下调存贷款利率，同时将存款利率浮动区间的上限上调至存款基准利率的1.3倍。

**不排除扩人民币波幅**

今年以来人民币兑美元汇率在市场力量推动下由升转贬，在官方强调人民币进入均衡波动区间的同时，市场揣测中国是否会主动贬值以抵御经济下行压力。

钱颖一表示，汇率整体上是保持基本稳定，但并不意味着不浮动。

“不能排除扩大波动区间。通常扩大波动区间是在中性或波动比较小的时候，比较安全。如果是在跌停边界做政策调整，会直接导致波动加剧。”他说。

周五人民币连续第四日小幅反弹，交易员称，两会召开期间，因监管层维稳与在离岸价差收窄均削减空头力量。此前人民币兑美元出现持续逼近2%跌停板的走势，一度刷新近29个月低点。

中国国务院总理李克强周四做政府工作报告时指出，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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