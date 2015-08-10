OECD领先指标显示欧元区经济走强 英美经济趋缓

路透巴黎8月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)称，法国、意大利和整个欧元区经济增长呈现更多走强的迹象，而美国和英国经济增长似乎放缓至长期趋势水平附近。

从OECD月度领先指标来看，巴西和中国经济动力渐失的趋势越来越明显。

OECD周一表示，德国、日本和印度的增长动能预计稳健，俄罗斯的指标也显示成长动能稳定，虽然低于长期趋势值。

欧元区6月指标连续第四个月处在100.7。美国指标在今年2月跌破100后继续下滑，从5月的99.5降到99.4。

英国指标在5月跌破100触及99.9，6月指标下滑到99.8。法国6月指标从100.7升至100.8，意大利指标持稳在100.9。

中国领先指标继续稳步下滑，从5月的97.5下降至6月的97.4。巴西领先指标则从99.0下降至98.8。

德国领先指标则持稳于100.0。(完)

(编译 孙国玉/高琦/王洋; 审校 艾茂林/蔡美珍)

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