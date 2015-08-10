OECD领先指标显示欧元区经济走强 英美经济趋缓

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎8月10日 - 经济合作暨发展组织(OECD)称，法国、意大利和整个欧元区经济增长呈现更多走强的迹象，而美国和英国经济增长似乎放缓至长期趋势水平附近。
从OECD月度领先指标来看，巴西和中国经济动力渐失的趋势越来越明显。
OECD周一表示，德国、日本和印度的增长动能预计稳健，俄罗斯的指标也显示成长动能稳定，虽然低于长期趋势值。
欧元区6月指标连续第四个月处在100.7。美国指标在今年2月跌破100后继续下滑，从5月的99.5降到99.4。
英国指标在5月跌破100触及99.9，6月指标下滑到99.8。法国6月指标从100.7升至100.8，意大利指标持稳在100.9。
中国领先指标继续稳步下滑，从5月的97.5下降至6月的97.4。巴西领先指标则从99.0下降至98.8。
德国领先指标则持稳于100.0。(完)
(编译 孙国玉/高琦/王洋; 审校 艾茂林/蔡美珍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。