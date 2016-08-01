一周焦点：英国央行准备应对退欧冲击 经济数据料暴露更多弱点

路透伦敦7月29日 - 英国央行下周必须决定，在英国公投意外决定退出欧盟后，英国经济面临多少麻烦，以及央行需投入多少火力解决问题。

一些分析师表示，在日本央行周五采取的刺激力度令人失望后，若英国央行仅只降息的话，恐使英国面对的英退不确定性雪上加霜。

一份7月26日公布的路透调查显示，英国央行8月4日会议将把目前已处于纪录低位0.5%的指标利率降至0.25%，但受访分析师中略微多数认为暂时不会重启购债计划。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森促英国央行降息至零--尽管央行总裁卡尼担心此举可能伤害银行；普森并呼吁央行释出正考虑推出进一步积极行动的明确信号。

“英国央行谨慎调整其回应并传达担心通胀上升的讯息，是否能对稳定形势起到什么作用，还不得而知。”普森表示。“或许会收到反效果。”

英国央行可能采取过渡措施帮助经济，如进一步鼓励银行放贷等，与此同时，等待英退对经济冲击程度的更清晰信号出现。

目前为止，英国央行还不需考虑类似日本央行和欧洲央行那样的激进决议。日本及欧洲央行为点燃经济活力，均已将某些重要利率降至负值。

过去三年中的多数时候，英国都是经济增长最迅速的富裕经济体之一。

但6月23日公投退欧的决定使其短期有衰退之虞，且后续在与欧盟谈判新贸易协定期间，可能还得多年面对损害士气的不确定性。

卡尼在公投一周后表示，他认为英国央行夏季将向经济挹注更多刺激。但该央行7月维持利率不变，让投资人措手不及，这也加大8月需采取行动的压力。

英国央行仍未有正式数据评估英退对经济的冲击；不过调查显示消费者信心大幅下降，并暗示经济中重要领域的活动普遍趋弱，尽管调查有时较不可靠。

英国央行MPC委员福布斯曾表示央行应“保持平静并进续前进”，静待前景更明朗。但MPC另一名委员威尔的评论听似在公投后对前景要悲观得多。

**预计数据暴露更多弱点**

未来一周，从周一到周三出炉的报告中，可能暴露出英国制造、建筑和服务业呈现疲软的新迹象。

欧元区也将公布采购经理人指数(PMI)，根据路透调查，数据可能显示法国经济陷入低迷，这增加了欧洲央行最快可能9月就进一步提出刺激举措的可能。

和欧洲形成反差的是美国，尽管美国第二季经济增长初值较预期疲弱，但仍展现力道；周五将公布的就业市场报告料显示就业增长稳健。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)曾暗示今年稍晚可能升息，这将是FED金融危机之前以来的第二次升息。

对全球其他许多富裕国家而言，将转求政府、而非央行推出刺激举措。

日本政府已承诺推出一项2,720亿美元的经济刺激支出方案；英国新财长哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)则表示，一旦能较清楚判断英退让经济放缓的程度，年底前可能推出一套财政刺激措施。

20国集团(G20)于7月23-24日在中国召开的会议，讨论了运用公共支出来提振增长的方式。

花旗分析师指出，国际货币基金组织(IMF)数据显示富裕国家今年可能放松财政政策，为2010年来首次。

花旗分析师亦表示，他们预计只会慢慢转向，通过减税或增加支出由政府更积极地支持增长，而为此提供融资的可能是央行新创造的且无需偿还的资金，即所谓直升机撒钱。

“目前为止，全球各国政策制定官员对直升机撒钱多半还吹毛求疵。”花旗分析师在7月27日发表的一篇报告称。“我们希望在不久的将来，他们将决定接受这种做法。”(完)