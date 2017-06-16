《McGeever专栏》英国央行意外释出鹰派讯号 突显英镑面临微妙平衡

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jamie McGeever；编译 艾茂林/孙国玉/许娜
路透伦敦6月15日 - 英国央行周四给英镑注入一剂强心针，此次政策会议比过去10年任何时候都接近升息，震惊金融市场。
英国通胀率接近四年高位，而且没有逆转的迹象，英国央行目前由八人组成的货币政策委员会(MPC)以5-3的投票结果将利率维持在0.25%的纪录低位不变。分析师此前原本预计投票结果为7-1。
但英镑的涨势消退，突显英国央行面临的微妙平衡之举：既要努力推高英镑，又不能收紧政策，因收紧政策可能打击已经因退欧不确定性而放缓的英国经济。
这也是一个危险的平衡举动，可能拿英国央行在金融市场心目中的信誉来冒险。英国央行非常清楚一旦失手，将极难挽回。英镑也会遭殃。
土耳其央行2014年1月加息逾400个基点，即四个百分点，以防止里拉下滑引起大规模通胀。该年稍晚，俄罗斯央行将利率提高逾一倍至17%。
这也不是新兴市场才有的现象。1992年9月16日，即有名的“黑色星期三”，英国央行将利率上调至12%，并动用外汇储备中的大量美元，展开了一场注定要失败的英镑保卫战。
英国央行目前面临困境。英国经济增长正在放缓，而待公布数据均没有显示出经济即将加速的迹象。就在该央行周四公布政策决定之前出炉的数据显示，英国5月零售销售大幅下降。
周三数据显示，2-4月期间薪资增速为2.1%，远逊于预期；5月通胀率则跃升至四年高位2.9%。
这意味着实质薪资以三年来最快的速度下滑，从而让英国经济最强有力的增长引擎之一：消费者支出蒙阴。
据欧盟统计局，英国第一季经济增长率为欧盟28个成员国中最低。此外经济合作暨发展组织(OECD)预计英国明年经济将增长1%，若此预期是正确的，则将是该组织最新展望所涉及的32个国家中的最低水平。
在英国退欧给投资和支出带来巨大不确定性的背景下，英国经济指标疲软表明，该国央行将维持其超宽松政策，英镑也仍将承压。
只有一个不和谐的因素：通胀。英镑自去年英国公投决定退欧以来已贬值13%，从而推动通胀飙升，目前基本没有迹象显示，这股势头很快会大幅逆转。
实质薪资增长低迷，损及消费者支出，进而压抑整体经济。经济增长前景愈发黯淡，正如周四会议投票结果显示，央行也发现自身处于愈发艰难的困境当中。
倘若存在加息的威胁，英镑可望企稳甚至升值，进而缓解通胀上行压力。实质薪资所带来的侵蚀效应也会止步，或将为消费支出反弹提供跳板。
这对英国央行而言可谓理想的情境。但前提是日交易额达5万亿(兆)美元的汇市也相信这点，才有可能奏效；若到了紧要关头，央行将会升息。倘若情况不是这么一回事的话，则英镑有可能立即遭遇持续性的攻击。
英镑将更有可能一路贬向1.20美元，而非再度测试1.30美元。在这种情况下，有监于通胀已然逼近3%，央行当前的困境相比之下似乎只能算是小菜一碟。(完)
(编译 艾茂林/孙国玉/许娜；审校 孙茉莉/陈宗琦/高琦/龚芳)
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