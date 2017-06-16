《McGeever专栏》英国央行意外释出鹰派讯号 突显英镑面临微妙平衡

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever；编译 艾茂林/孙国玉/许娜

路透伦敦6月15日 - 英国央行周四给英镑注入一剂强心针，此次政策会议比过去10年任何时候都接近升息，震惊金融市场。

英国通胀率接近四年高位，而且没有逆转的迹象，英国央行目前由八人组成的货币政策委员会(MPC)以5-3的投票结果将利率维持在0.25%的纪录低位不变。分析师此前原本预计投票结果为7-1。

但英镑的涨势消退，突显英国央行面临的微妙平衡之举：既要努力推高英镑，又不能收紧政策，因收紧政策可能打击已经因退欧不确定性而放缓的英国经济。

这也是一个危险的平衡举动，可能拿英国央行在金融市场心目中的信誉来冒险。英国央行非常清楚一旦失手，将极难挽回。英镑也会遭殃。

土耳其央行2014年1月加息逾400个基点，即四个百分点，以防止里拉下滑引起大规模通胀。该年稍晚，俄罗斯央行将利率提高逾一倍至17%。

这也不是新兴市场才有的现象。1992年9月16日，即有名的“黑色星期三”，英国央行将利率上调至12%，并动用外汇储备中的大量美元，展开了一场注定要失败的英镑保卫战。

英国央行目前面临困境。英国经济增长正在放缓，而待公布数据均没有显示出经济即将加速的迹象。就在该央行周四公布政策决定之前出炉的数据显示，英国5月零售销售大幅下降。

周三数据显示，2-4月期间薪资增速为2.1%，远逊于预期；5月通胀率则跃升至四年高位2.9%。

这意味着实质薪资以三年来最快的速度下滑，从而让英国经济最强有力的增长引擎之一：消费者支出蒙阴。

据欧盟统计局，英国第一季经济增长率为欧盟28个成员国中最低。此外经济合作暨发展组织(OECD)预计英国明年经济将增长1%，若此预期是正确的，则将是该组织最新展望所涉及的32个国家中的最低水平。

在英国退欧给投资和支出带来巨大不确定性的背景下，英国经济指标疲软表明，该国央行将维持其超宽松政策，英镑也仍将承压。

只有一个不和谐的因素：通胀。英镑自去年英国公投决定退欧以来已贬值13%，从而推动通胀飙升，目前基本没有迹象显示，这股势头很快会大幅逆转。

实质薪资增长低迷，损及消费者支出，进而压抑整体经济。经济增长前景愈发黯淡，正如周四会议投票结果显示，央行也发现自身处于愈发艰难的困境当中。

倘若存在加息的威胁，英镑可望企稳甚至升值，进而缓解通胀上行压力。实质薪资所带来的侵蚀效应也会止步，或将为消费支出反弹提供跳板。

这对英国央行而言可谓理想的情境。但前提是日交易额达5万亿(兆)美元的汇市也相信这点，才有可能奏效；若到了紧要关头，央行将会升息。倘若情况不是这么一回事的话，则英镑有可能立即遭遇持续性的攻击。

英镑将更有可能一路贬向1.20美元，而非再度测试1.30美元。在这种情况下，有监于通胀已然逼近3%，央行当前的困境相比之下似乎只能算是小菜一碟。(完)