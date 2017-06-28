《MCGEEVER专栏》唯有透过英镑发力 英国央行“鸽转鹰”方能见效

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月27日 - 刚刚一年前还不顾一切地支撑经济以应对退欧冲击的英国央行，而今却陷入了进退维谷的境地。

问题的核心在于汇率。英镑在退欧公投之后的大幅下跌为英国带来了四年来最高通胀率，而眼下侵蚀收入、挤压消费空间、阻碍增长的正是高通胀率。

如果英国央行为了克服经济放缓而维持宽松政策，则有可能导致英镑再度滑坡、进而导致通胀跳升。

如果央行为遏制通胀而采取相反措施收紧政策，则可能打击原本就受其伤害的消费者和业主。

可能还有第三条路。英国央行金融政策委员会(FPC)周二将银行业资本要求提高114亿英镑，以应对宽松信贷风险不断升温。

“消费信贷增长速度远超家庭收入，”英国央行称，并表示存在“一些风险值得警惕”。

外界对英国央行货币政策委员会(MPC)的态度突然转变，消费者在其中发挥了非常重要的作用。央行升息的可能性比10年来的任何时候都要高。

英国通胀年率为2.9%，远高于2%的目标水平。这让越来越多的决策者紧张不安，担心通胀可能失控。野村的分析师甚至认为，该央行在8月举行的下次会议上就将升息。

不过通胀压力是从何而来？

薪资增长多年来一直低于央行预期，而且随着英国退欧进程的推进，该国经济增长也在减速。经济合作暨发展组织(OECD)认为，英国经济明年增长率仅为1%，在其全球展望涵盖的32个国家中列倒数第二。

如果OECD的估计准确，那么英国将是32国中，在2014-2018年这四年里唯一增长放缓的国家。

几乎没有观察人士认为，英国存在很大的国内通胀压力。

**英镑或是唯一驱动因素**

全球经济正处于六年来最好的状况，但全球通胀也处于低位。过去两个月全球油价已下跌20%，至每桶45美元左右。

据花旗经济学家预估，如果油价保持原地不动，到明年初，美国和欧元区一些整体消费通胀指标将可能降至1%下方。

最终，英国央行的通胀担忧将归结于一件事上：英镑汇率。

英国央行MPC在最近一次会议上以5:3的投票结果维持利率不变；而且首席经济学家霍尔丹上周转向鹰派，称将考虑投票支持升息，显示出英镑汇率是决定政策的关键变量。

霍尔丹预估，英镑自英国央行5月通胀报告公布以来累计下跌3%，会为未来两三年的经济增长率和通胀率贡献大约0.2个百分点。

英国央行并不设定具体的汇率目标，而且决策官员都竭力避免就英镑汇率公开置评。但即便他们绝口不提，他们最不希望看到的恐怕还是英镑遭遇又一波贬值。英镑贬值会提升进口成本，并进一步推升通胀。

比如说，未来数月英镑兑美元从当前的1.27跌至1.20并非是遥不可及的设想。这相当于近6%的跌幅，以霍尔丹的标准计算，这将使得通胀率在未来数年进一步升高0.4个百分点。

花旗上周表示，6月英国民众对未来五至10年的较长期通胀预期从5月的3.0%升至3.1%，接近2月的峰值3.2%。若英镑再跌一波，可能触发该预期创出新高。

2011年通胀率触及5%时英国央行没有升息，当时危机过后经济复苏刚刚起步，力度较弱。现如今，全球经济和银行系统更加稳健，因此更有可能对通胀做出政策回应。

收益率曲线加剧了英国央行的难题。收益率在一路下滑，曲线处于10月以来最平。股市攀升，富时100指数.FTSE本月触及纪录高位，金融环境是在放松而非收紧。

汇率持稳或走高将有助于抵消这种影响，把通胀拉回目标水平。因此，当看到自6月15日MPC会议5-3投票结果以来英镑一直乖乖待在狭窄区间1.26-1.28之内，央行决策者们只会偷着乐。

英国薪资增长-英国央行预估：tmsnrt.rs/2tWpe6A

英国实质薪资：tmsnrt.rs/2tMJ9VE

英国收益率曲线：tmsnrt.rs/2tn4193

英镑贸易加权指数自英国退欧公投以来的表现(交互式图表)：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

(完)