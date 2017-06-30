《MCGEEVER专栏》主要央行虽有紧缩想法 但行动却受低迷薪资增长掣肘

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月29日 - 在金融市场--尤其是股市看来，今年上半年出现了一种奇怪现象，那就是通货再膨胀但却没有出现通胀。

得益于过去近10年时间央行实施的前所未有的刺激政策，市场克服重重阻力，依然表现出色，但发达经济体的经济复苏和创史上最低的失业率却没有像以往一样，刺激消费者物价上涨。

出现这种现象的根本原因在于薪资没有增长。今年上半年薪资就像一条不会叫的狗，那就更别指望下半年它会咬。

自金融危机爆发10年以来，全球主要央行突然间异口同声地告诉市场，不久将撤回纪录最低利率和抗击危机的刺激政策。

如果有什么因素能够促使央行三思而后行，使全球市场的涨势得以继续，那就是低迷的薪资增长。央行或许有很好的理由收紧政策，但通胀肯定不是其中之一。

尽管失业率下降，但通胀压力却在减弱，这种情况与历史及传统经济理论相左。菲利普斯曲线暗示，薪资应随就业市场收紧而上升，但欧元区菲利普斯曲线自2011年以来大体是平的。

除英国央行以外，各央行未能实现各自的通胀目标。美联储近期将今年通胀预估从1.9%下调至1.7%，欧洲央行预计到2019年通胀率将仅为1.6%。

发达国家的薪资增长普遍较低。美国仅为2.5%，英国为2.1%。英国退欧导致英镑下跌后英国通胀上升，英国实质薪资因而正在下降。

有许多因素促成了这一结果：科技快速发展、自动化、全球化、工会成员减少、人口变化，以及受更多兼职、自由职业者和临时工影响，就业市场呈割裂状态。

央行人员似乎越发形成这样的共识，即货币政策无力影响其中任何一个因素，所以为什么要坚持超宽松货币政策呢？这种政策可能不会实现他们的目标，而且未来可能还会产生大量问题。

**承压**

让政策制定者颇感欣慰的是，2009年后薪资增长龟速状况已由家庭财富上升所抵消，家庭财富的增多要归功于金融市场的繁荣以及房价的上涨。

在美国，与2009年扩张初始时相比，家庭净财富已激增40万亿美元，从55万亿美元增至95万亿美元。而且仅过去两年便增长了11万亿美元。

所以，尽管薪资滞涨，更健康的家庭资产负债状况应该能为经济成长及股市继续带来支撑，尤其是假如主要央行计划的全球货币政策收紧趋势当真实现的话。

但市场观察人士仍对央行意向持一定程度的怀疑，这也无可厚非。过去10年间，他们曾有过数次同样的经历，而且每一次都是宁肯过于谨慎也不冒险犯错。

据汇丰经济学家，没有薪资压力，意味着欧洲央行一直贯穿到明年都只会“逐渐”回撤资产购买规模，而且美联储明年可能只会升息一次，而不是其暗示的三次。

他们认为，如果薪资增长没有“实质性”加速，特别是德国方面，欧元区通胀就无法达到2%。

荷兰合作银行分析师表示认同。认为欧洲央行或许会因为“技术性因素”不得不开始撤除资产购买计划，但薪资及核心通胀的缓慢复苏意味着，明年不可能升息。

图表1：全球实质薪资增长状况 tmsnrt.rs/2u5asdR

图表2：OECD失业及薪资增长 tmsnrt.rs/2tvZ51u

图表3：英国薪资增长-英国央行预估 tmsnrt.rs/2tWpe6A

图表4：全球薪资增长 tmsnrt.rs/2sXz2it (完)