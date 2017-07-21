《MCGEEVER专栏》美联储占据债市份量虽不如从前 但缩表仍需谨慎

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦7月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)打算减少它在美国债市的份量地位，这事不会让人感到诧异。但许多人可能会惊讶地发现，其实美联储在债市的份量地位早已经小于全球金融危机之前。

这不禁让人要问，究竟为何美联储觉得非要缩减资产负债表不可呢？或者至少说，美联储为什么会考虑直接出售所持有的证券呢？

美联储持有2.46万亿美元美债，比起2007年尚未爆发金融危机时的水准，是当时的三倍多，和2000年相比则大约为五倍。

这样的公债持仓，占已发行中长期公债余额的23.1%。但回顾2007年，这一比例为24.7%，2000年时是23.6%。2002年时更是高达29%。

2000-2007年美联储持仓占比为23.6-29%，这一比例较高的主要原因是，在这些年的多数时间里，美国政府预算赤字要小得多。

的确，2000年和2001年预算罕见地出现了盈余。当时担心的一个主要问题是新债供应不足，财政部于2001年暂停发行长债。

但值得注意的是，美联储购买1.7万亿美元公债后，现在占据市场的比例仍然低于危机前水平。

美联储在市场中的比重在2008年之后确实上升，因为它要努力消除通缩威胁，给美国经济和金融系统注入生命力。2008-2010年美联储持有公债相当于所有中长债的14.2-15.9%，到2014年上升至25.1%。

美联储在抵押支持债券市场的行动更引人注目。美联储持有25-30%的流通中MBS债券，危机前为零。相比减持公债，投资者可能更关注美联储如何减持MBS。

即便美联储维持其美债持仓在2.46万亿美元，但随着发行规模增加，美联储在债市的足迹自然而然将会减少。根据富国银行，单是2018年，包括所有付息证券在内的债券净发行量将增加至略低于8,000亿美元。

**价格会怎样？**

美联储已经升息四次，尽管通胀率已连续62个月低于其2%的目标。美联储几乎肯定会进一步升息，并已经承诺缩表。

美联储这么做不仅是要解除后危机时代的应急措施，也是要在利率周期的要害时刻淡出债市。

美联储主席叶伦上周表示，联储计划今年晚些时候开始削减整体美债持仓规模，每个月到期的公债持仓只会有一部分进行再投资，标志着最终退出危机政策。

不过，叶伦和其他央行官员仍对全球危机心有余悸，正在竭尽全力以确保整体市场和金融稳定。

叶伦以及欧洲的央行总裁们近来暗示，他们更倾向于货币政策正常化。但仅仅几天后，他们发现自己的讲话令债权收益率下跌，这反映出他们有多担心债券市场的抛售会加剧并延长。

对于叶伦、她的美联储同僚以及全球金融市场参与者而言，最大的未知数在于，当美联储开始逐步撤出时，公债收益率会在什么样的水平。

养老基金和保险资金等民间部门、以及央行和主权财富基金这样的海外买家被寄予厚望，希望他们的需求能确保美联储逐步出脱持仓时，引起的混乱不会像一些人所担心的那么大。

但投资者对固定收益的信心总体上来说不佳，公债被认为价格过高--不论从历史角度还是与股票等资产相比都是如此，而提供的回报却很低。

美联储很希望，在自己拔脚走人的时候，以前那些坚定的美债买家能够继续执着买进。(完)