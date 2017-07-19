《MCGEEVER专栏》长期停滞隐忧？ 市场眼下只顾乐观享用“长期稳定”

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦7月18日 - 尽管有关经济长期停滞、全球金融危机留下的永久创伤、以及投资者如何极度惧怕市场可能即将再度崩盘的讨论多不胜数，眼下在金融市场却几乎看不到任何迹象。

没错，由于全球储蓄充裕，以及央行多年来大举购债刺激，债券收益率正处于历史低档。但金融市场正在反映出投资者普遍根深蒂固的信念：极度乐观。

近来数周，许多银行、基金和管理着数以万亿美元计资产的投资公司纷纷发布市场展望，一边倒地认为经济将保持稳定增长，股市将继续上涨，同时市场波动率将维持低位。

全球最大资产管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)认为，全球经济扩张进程尚在中途，并称处于历史低位的股市波动率可能持续数年之久。

M&G Investments的Eric Lonergan表示，发达国家接近于“经济完美”状况，并称“长期停滞”的说法“显然与事实不符”。如果真有什么的话，那也是全球经济和市场在经历前所未有的“长期稳定”阶段。

全球股市目前处于有史以来最高水准，尤其以华尔街股市.SPX .DJI .IXIC纪录高位领涨，股市波动率史无前例地低，全球经济成长处于六年最强劲状态，企业获利增长更是创下七年之最。

投资者也实际行动起来。根据美银美林最新的月度调查数据，基金经理最多投资的是银行股、美欧信贷以及欧元区股市。并不见恐惧和风险厌恶情绪占据主导的迹象。

投资组合中现金占比为4.9%，这要略高于10年均值4.5%。美银美林指出，高于这一水准，即发出反向的股市“买入”信号。

所以即便是在上述所有看多背景下，投资组合仍未实现完全投资。这样看来，股市进一步上涨的绿灯不会很快变黄灯，更不要说红灯了。

只有12%的受访者表示，网络股处于“泡沫”区域，超过一半的受访者认为，美联储缩表对于市场来说影响不会很大。

目前温吞的经济形势面临着一些风险，其中包括美联储(可能还有其他央行)收紧政策，债市崩盘，中国经济严重放缓，美国或其他国家政局不稳加剧等。

但最近几个月这些风险已经被提出、分析和讨论过。即使在流动性不强的夏季市场，很难说什么因素将戳破一些观察人士所说的自满情绪。

10年前当时担任花旗集团执行长的Chuck Prince说出的一句话完美地总结了弥漫于全球银行和金融市场的乐观情绪，即“当音乐停止的时候，就流动性来说，情况将变得复杂。但只要音乐一直播放，人们就得起来跳舞。我们目前仍在跳舞。”

投资者眼下正在跳舞，而且没有显示出很快将改变曲调的迹象。(完)