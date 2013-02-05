标题新闻: 美国政府寻求标普就抵押贷款债券评等的诉讼赔偿超过50亿美元-美国司法部长霍尔德

港报社评：回归20年，应探究港人对“一国两制”诉求--明报4月7日
香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
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香港回归20周年，政府筹办庆祝活动，让香港市民切身参与，体会回归之重要历史意义，此举完全有必要。香港回归实施「一国两制」，历经20年实践，无可否认取得一定成果，惟这些年香港事态跌跌碰碰，状况连连，内地与本港对「一国两制」的认知和践行存在差异扞格，也是事实；因此，在这个特定时日，政府除了筹办庆祝活动，若同时推动审视和检讨「一国两制」在港实践情况，结集成报告，供中央参考，是极具意义的事。
路透上海4月7日 - 中国中型券商--中原证券周四晚公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。
美国联储局所公布的货币政策会议纪要，指大多数联储官员认为今年稍后时间调整资产负债表规模应当合宜，而缩减的资产范围应包括美国国债及按揭抵押贷款证券（MBS）。其实自美国打开加息大门后，缩表也是顺序的步伐，但预计政策的转变应在实际行动前很长时间就进行市场沟通，让市场人士有充分时间应对，现时开始放声气，到实际行动，时间多久还是要有所琢磨。目前市场主要关注的是「习特会」，如果美国总统特朗普威胁要发动贸易战，就算没有缩表忧累，美股都托不住。 技术上，道指于去年11月特朗普胜出大选之后一路挟升，50天綫就从未失守，但步至3月底，开始有所不断考验，目前确为关键，若确认失守20,581预示调整浪要进一步回试近20,000点心理大关。