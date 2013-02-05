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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 08:27 BJT

美国个股: 司法部将针对标普在金融危机之前的MBS评级提起民事诉讼

"这起诉讼具有重大意义,因为它可能预示出政府未来的行动,对评级机构来说更不幸的是,可能会遭到更多投资人起诉."乔治华盛顿大学法学教授Jeffrey Manns说.

标普说,这桩诉讼料将针对标普在2007年对几件美国债务担保凭证(CDO)所做的评级.

标普先前曾披露,美国证券交易委会调查了其对16亿美元名为Delphinus CDO 2007-1的CDO的评级.目前尚不清楚该项CDO是否为司法部本案的一个诉讼重点.

"司法部将要发起的控告毫无事实或法律依据,"标普声明称,"司法部如果声称标普的评级背后有商业考量且缺乏诚信,是错误的."

司法部发言人Adora Andy不愿置评.穆迪发言人Michael Adler和惠誉发言人Daniel Noonan没有立即回应记者询问.

消息人士说,以康乃狄克州首席检察官George Jepsen为首的多位州检察长料将加入本案.这位熟悉内情的消息人士因未获授权发言而不愿具名.

Jepsen的发言人也不愿做出评论.

麦格希股价周一在纽约证交所收低8.04美元,至50.30美元.穆迪股价下跌5.90美元至49.45美元.(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛/程琳)
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