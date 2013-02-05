更新版 1-美国个股: 美司法部就危机前评级一事对标普提起民事诉讼

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
标普、穆迪与惠誉长期以来一直面对来自投资者、政界人士和监管当局的批评之声,被指责对数以千计的次优和其他抵押支持债券发行给予高评级,而这些债券很快就变成不良资产.
"此次诉讼意义重大,因为它可能预示着未来政府将采取行动,甚至是更多的投资者提起诉讼,让这些评级机构更加头疼."乔治华盛顿大学法律教授Jeffrey Manns表示.
纽约时报报导称,司法部和标普之间的谈判上周破裂,此前政府希望标普拿出超过10亿美元的和解金.
标普称,预期司法部的诉讼侧重其在2007年对美国数宗担保债务凭证(CDO)的评级.
"司法部的诉讼完全没有事实或法律依据."标普在声明中称,"司法部说标普的评级动机是处于商业考虑而非诚实判断,这是错误的."
熟悉内情的消息人士称,由康涅狄格州的George Jepsen为首的多个州的首席检察官预计将参与此案.(完)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。