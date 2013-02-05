更新版 1-美国个股: 美司法部就危机前评级一事对标普提起民事诉讼

标普、穆迪与惠誉长期以来一直面对来自投资者、政界人士和监管当局的批评之声,被指责对数以千计的次优和其他抵押支持债券发行给予高评级,而这些债券很快就变成不良资产.

"此次诉讼意义重大,因为它可能预示着未来政府将采取行动,甚至是更多的投资者提起诉讼,让这些评级机构更加头疼."乔治华盛顿大学法律教授Jeffrey Manns表示.

纽约时报报导称,司法部和标普之间的谈判上周破裂,此前政府希望标普拿出超过10亿美元的和解金.

标普称,预期司法部的诉讼侧重其在2007年对美国数宗担保债务凭证(CDO)的评级.

"司法部的诉讼完全没有事实或法律依据."标普在声明中称,"司法部说标普的评级动机是处于商业考虑而非诚实判断,这是错误的."

熟悉内情的消息人士称,由康涅狄格州的George Jepsen为首的多个州的首席检察官预计将参与此案.(完)