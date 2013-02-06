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债券 | 2013年 2月 6日 星期三 10:17 BJT

《美国个股焦点》标普涉嫌欺骗投资者遭美政府民事起诉,或受罚50亿美元

根据诉状内容,标普给予评级的费用每件案子最高可达75万美元,因此,对标普而言,发行这些证券产品的投资银行,是标普的主要客户.

2004年8月时,标普商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)部门负责人寄出一封电子邮件给同僚,并表示,因为"持续面临失去案子的威胁",他们计划开会讨论调整评级标准.

当年5月时,一名分析师写道,"我们把一笔瑞穗的住宅不动产抵押贷款支持证券(RMBS)大案子输给了穆迪,都是因为信用支持水准规定的差距太大....我们的支持水准规定至少比穆迪高出10%,"这名分析师抱怨道.

2006年时,标普放宽了对担保债务凭证(CDO)评级的设定,旗下一名分析师形容,这个漏洞大到足以让一辆大型卡车通过.

到2007年7月5日,信贷危机开始沸沸扬扬时,标普一名新的结构性金融分析师向一位投行客户表示:"事实上,在这件事开始爆发之前,标普内部就有很大压力要调降许多评级.但领导阶层担心得罪太多客户,也不放心比惠誉和穆迪提早动作."

六天后,这名分析师在信中暗示,标普内部忙着紧急调降评级,情况有如电影"Trading Places"的一幕.

第二天,7月12日,标普宣布大规模调降2005年及2006年次优住宅抵押债评级.(完) (编译 梁睿雪/王翔琼/蔡美珍; 审校 李婷仪/程琳)

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