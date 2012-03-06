麦克罗伊网球场过把瘾

周一在女友沃兹尼亚奇的表演赛上，高尔夫届新科世界排名第一的麦克罗伊玩起了网球，在与网坛美女莎拉波娃的交手中还小胜一筹。沃兹将一旁观赛的麦克罗伊叫上赛场，将网球拍交给他，麦克罗伊推脱之後就把球放在地上，仿佛高尔夫的削球似的，接着把球捡起，才开始与莎娃交手。路透