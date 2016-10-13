中国银行业应强化风险管理和产品创新来提升价值创造--麦肯锡

路透上海10月13日 - 中国银行业正面临利差缩减、行业景气波动剧烈的经济新常态。国际咨询公司麦肯锡发布最新报告指出，国内银行业现阶段面临严重依赖利息收入、资产质量趋于恶化及资本回报提升三大挑战，银行业应从产品创新和提高综合收入、强化风险管理等方面提升价值创造能力。

该报告对国内40家最具代表性的银行进行价值创造排名，在考虑资本成本的前提下，40家国内主要银行去年股东价值创造合计为4,943亿元人民币，平均资本回报率（RAROC）为20.4%，其中五大国有银行的贡献占比达83%。不过其中有四家银行并未创造股东价值，这些银行分别是：邮储银行(1658.HK)、广发银行、渤海银行与杭州银行。

报告所指的价值创造以经济利润为主要指标。不同于传统会计学中的利润，国外银行业所普遍采用的经济利润考虑了资本投入的成本，所以银行收益只有在大于资本成本时才具有经济利润。实证分析显示，上市银行市值与其创造的经济利润具有高度关联性。

针对国内银行逐步恶化的资产质量问题，报告也进行了压力情景分析，显示在压力情景下（假设银行业信贷资产不良率上升20%），将会有11家银行的经济利润为负，40家银行平均的ROE（股本回报率）将下降1.5%-2.5%，大幅影响银行价值创造能力。

该报告建议银行避免流于形式的风险管理，而是要积极应对风险，并应加强对限额管理、资本管理以及风险预警等工具应用于日常业务的决策，切勿不相信发生在国外银行的“黑天鹅事件”不会发生在国内。

报告还指出，在对标的两家国际领先银行（摩根大通和富国银行）后发现，中间业务收入是国际银行价值创造的核心关键，银行无法单靠利息收入创造经济利润。而零售银行贷款组合经济价值巨大，经济利润贡献胜过对公银行业务，国内银行应该加大投入资源发展零售银行业务。发展零售业务除了可以均衡获利来源，而且由于零售产品组合分散性较好，抗景气波动能力相较对公银行贷款组合更强。

报告建议银行可以通过对公与零售业务、不同行业的业务配置的组合优化，重新进行资本配置以提升银行股东回报。研究团队进行的40家银行资本优化模拟显示，ROE初估可以提升0.4%到2.2%不等。

报告给出银行业短期价值提升的六项建议，包括实施价值管理进行全面诊断，进行目标市场选择战略，强化定价与交叉销售，引入组合管理机制进行资本优化，开展双引擎策略均衡发展对公与零售银行业务，以及建立以价值为导向的决策机制。

该报告的调研样本包括工行(601398.SS)(1398.HK)等五大国有银行及邮储银行、招商银行(600036.SS)(3968.HK)等12家全国性股份银行、北京银行(601169.SS)等17家城商行、重庆农商行(3618.HK)等五家农商行。（完）