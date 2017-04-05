中国跨境并购放缓只是暂时现象 3-6个月后有望复苏--麦肯锡

路透上海4月5日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡高层周三表示，因外汇管制等因素，今年一季度中国企业的跨境并购放缓，但这只是暂时现象，估计3-6个月后国内外汇管制可能会更加精准，中企跨境并购亦有望复苏。

麦肯锡最新报告认为，虽然近年来中国跨境并购增长快速，去年交易金额已达2,270亿美元，但中国仍处于长期增长通道的相对早期阶段。相对美国和欧盟，中国跨境并购仍有相当大的成长空间。

“短期可能有波动，但从中长期而言，中国企业走出国门，进行海外兼并收购已是不可逆转。”麦肯锡全球资深董事合伙人高旭表示。

他表示，中企跨境并购的动力主要来自于企业自身需求，而非完全由政府或资金驱动，主要的并购驱动力来自三个方面：企业发展面临产业升级换代，包括技术和品牌的提升，跨境并购往往是捷径；企业资本积累已到一定阶段，需要合适渠道输出，以免在国内形成资产泡沫；中国一带一路战略的实施，带动企业一起“走出去”。

目前中企跨境并购金额仅占中国2015年国内生产总值（GDP）的0.9%，而欧盟企业和美国企业分别占其GDP的2%和1.3%。

不过，中国监管部门去年下半年加强了外汇监管，对海外并购项目的用汇申请进行了更严格的审核，客观上使得中企海外并购规模有所放缓。据麦肯锡数据，今年一季度中企海外并购额达310亿美元，去年同期为860亿美元，2015年第一季为240亿美元。

“我的感觉是（跨境并购规模）已基本触底。”麦肯锡全球董事合伙人岑明彦表示，去年中国颁布的外汇监管措施有些粗放，涉及用汇的方方面面，对并购确实有一些影响。监管层可能已意识到这一问题，估计3-6个月以后中国可能会出台更有针对性的跨境并购用汇管理措施，相信中企跨境并购形势未来会有所复苏。

他预计，未来十年中企跨境并购交易规模会达到以往规模的数倍。不过要想从并购中挖掘价值并成功进行整合，中国企业需要建设一套新能力。

麦肯锡整理了2015年以来交易规模1亿美元以上的中企跨境并购交易，其中约六成项目失败，主要原因有二：第一是对大宗商品公司的收购大多发生在估值高点；其二是中企并购后相当多只寻求财务投资，缺乏必要的整合。（完）