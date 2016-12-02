麦肯锡成立中国创新中心 为企业创新进程提供解决方案

2016年9月22日，图为在瑞士苏黎世拍摄的麦肯锡的公司标识。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透上海12月2日 - 国际知名管理咨询公司麦肯锡公司周五表示，中国企业需要尽快改善创新能力，提高生产力和数字化水平，为此麦肯锡设立中国创新中心，为客户提供端到端的创新解决方案，这在国际咨询公司中尚属首例。

麦肯锡周五宣布成立的中国创新中心，整合了其原有的数字麦肯锡、大数据及设计等业务条线，致力于帮助客户从各个业务层面改善创新，提供完整解决方案。其业务线包括创新型业务、商业模式和流程的数字化、运用大数据创造价值、设计和打造中国创新产品、数字化运营、吸引和影响消费者等。

据麦肯锡研究院数据，中国创新要素在国内生产总值（GDP）增长的贡献比由上世纪90年代的48%下降至2014年的四成，投资所占贡献比明显提升。未来中国创新的贡献占比需超过五成，才能保持每年6%左右的经济增速。

麦肯锡全球资深董事合伙人兼中国创新中心负责人王玮表示，中国企业未来需要尽快提升创新力、生产力和数字化水平，否则传统行业的中国企业将面临被淘汰和被颠覆的风险。

在麦肯锡近期对130位中国制造业高管展开的调查，76%的高管对于工业4.0提升企业竞争力抱以乐观态度，其中民营企业更为乐观。但是只有57%的受访者认为自己的企业做好了迎接工业4.0的充分准备。

“中国企业有着前瞻性的敏锐眼光，愿意用新技术，但他们不知从哪里开始，创新并非传统的买更多机器，增添更多工程师就能解决的。”他说。

麦肯锡全球资深董事合伙人兼数字化麦肯锡亚洲区联合主管沙莎举例称，国内银行业有着丰富的大数据，但如何发现应用场景却是一个弱项。他们与部分银行合作，分出120多个应用场景，每个应用场景可以解决一个客户痛点或增加业务价值。（完）