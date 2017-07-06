中国零售银行业务需转型 应对科技变革及客户需求变化--麦肯锡

路透上海7月6日 - 国际管理咨询公司--麦肯锡周四发布中国零售银行系列报告指出，面对大数据等科技变革及客户需求变化等新趋势，中国零售银行业需要转型以实现跨越式发展，更好地迎接未来5-10年的行业黄金发展期。

报告指出，自2009年起，中国零售银行业收入以每年23%的速度递增，去年整体规模已达到2.2万亿元人民币，预计至2020年零售银行业的收入规模将达3.2万亿元，贷款资产规模达32万亿元，成为仅次于美国的第二大零售银行市场。

麦肯锡全球董事合伙人周宁人表示，“未来5-10年，还是国内零售银行业的黄金发展期，...但是不转型，可能连目前的增速都难以维持。”

麦肯锡报告推荐了四大制胜模式：以集约化、场景化的批量获客模式实现规模化增长；智能化、精细化的大数据技术带来新的客户深度经营和风险控制；数字化和金融科技打造全新客户体验；新的账户体系助力银行摆脱网点限制，推动数字化和全渠道战略。

该报告建议的具体策略包括：智能化大数据应用、场景化批量获客、低成本负债提升、精细化销售管理及专业化营销、打造专业化和敏捷组织、提升客户体验、中后台整合优化、全渠道战略和智慧银行建设等。

周宁人预期，上述八大策略的实施，至少能够带动零售银行业务20-30%的年收入增长，并在中长期促进资产管理规模、中间收入、存款、价值客户数这四项指标的明显提升。

麦肯锡大中华区金融机构咨询合伙人曲向军表示，摆在国内零售银行面前的是一场以技术变革为驱动的精益增长之战。以大数据驱动营销及管理的精益提升，将把商业资源有效引向价值和潜力最大的客户，最大限度释放前线产能。

曾是国内银行主要收入来源的企业银行业务，近阶段面临利率收窄、不良率攀升等经营压力，零售银行正逐渐成为拉动国内银行收入的重要引擎。向零售银行转型较早的招商银行(600036.SS)(3968.HK)，其零售银行业务收入占比达50%左右，已与国际同行水平相若。（完）