至2025年推动性别平等可为中国创造16万亿GDP增长--麦肯锡

路透上海10月23日 - 国际领先咨询公司--麦肯锡旗下研究机构麦肯锡全球研究院最新发布报告显示，缩小性别差异将对经济增长起到超预期的积极作用。据预测，至2025年，推动性别平等将使中国具备16万亿元人民币（2.5万亿美元）的国内生产总值（GDP）增长潜力，平均每年新增一个百分点以上的GDP增长率。

麦肯锡近期针对全球95个国家所作的性别平等调查，主要是对职场性别平等和社会性别平等两类共15个指标进行评价。在就消除性别差距带来的经济增长潜力方面，中国在全球排名第三，仅次于北美和大洋洲、西欧两个地区。

这些评价指标包括妇女劳动参与率、出任领导岗位性别比例、无偿护理工作时间比等职场性别平等指标，以及教育水平、金融服务参与度、数字服务参与度、政治代表、出生性别比等社会性别平等指标。在性别平等总评分（GPS）中，若1分为完全平等，中国得分为0.61，高于印度、中东和北非等，但低于北美和大洋洲、西欧、拉丁美洲等。

中国女性对GDP的贡献率达41%，处于全球所有地区的最高行列。在女性劳动参与率、童婚、避孕措施采取等指标上，中国与发达国家情况持平。但女性在领导岗位占比、无偿护理时间、政治代表性、出生性别比等指标上，中国与发达国家有明显差距，例如中国女性在无偿护理工作所花的时间是男性的2.6倍，超过六成是日常家务劳动。

报告建议，中国政府可考虑采取的改进措施包括补贴或提供负担得起的儿童照护、推出与女孩教育挂钩的财政拨付和奖励、向女性提供金融服务补贴、严格禁止产前性别检查；而企业可采取的措施包括推出母亲育儿假或父亲陪产假、面向女性创业者的金融服务等。

另外，消除中国职场性别差距的一条有效途径是在互联网经济的大环境下，推动女性创业，为她们提供有效的资金获取渠道以及相关培训。（完）