雅虎聘请麦肯锡助其重组核心业务--Re/code

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月9日 - 据科技新闻网站Re/code周一报道，雅虎(Yahoo) (YHOO.O)已经聘请管理咨询公司麦肯锡帮助其进行核心业务重组。
Re/code引述数位知情人士的话报导称，麦肯锡将帮助雅虎决定哪些业务将关闭，哪些业务将出售，哪些业务需要投资。
同麦肯锡一样，雅虎对上述报导不予置评。雅虎准备将其在中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)中所持的15%股权脱手。
面对来自谷歌(GOOGL.O)和Facebook (FB.O)的激烈竞争，雅虎一直在艰难地努力提高广告销售收入。
在扣除给合作网站的费用之后，雅虎第三季营收从上年同期的10.9亿美元降至10亿美元，该公司预计当前季度营收或降至9.2亿至9.6亿美元的水平。
雅虎周一收跌1.5%至33.68美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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