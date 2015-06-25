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国际财经 | 2015年 6月 26日 星期五 07:21 BJT

美国稀土供应商Molycorp申请破产保护 股票停牌进入下市程序

路透6月25日 - 美国唯一的稀土供应商MolycorpMCP.N与其北美子公司一道申请破产保护，将重组美国和加拿大业务的17亿美元债务。

Molycorp股价周三收报0.3587美元，周四纽约证交所暂停其股票交易，开始进入下市程序。(完)

(编译 白云；审校 王洋)

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