美的有望获得德国机器人制造商库卡52.8%的股权

路透法兰克福7月4日 - 从周一的情况看，中国美的(000333.SZ)有望获得德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)52.8%的股权，此前库卡股东Voith和Friedhelm Loh将他们手中的库卡股权出售给了美的。

美的5月对库卡提出45亿欧元(50亿美元)的收购要约，成为有史以来对德国工业科技公司的最大一笔收购案，这引发一些德国政界人士的反对，因为他们担心关键技术落入外国人手中。

美的和库卡宣布了一份投资者协议作为回应，协议包括保留现有公司总部、工厂和就业岗位的承诺。

公司文件显示，美的每股115欧元的报价使得该公司截至上周末在库卡持股17.71%。报价有效期至7月15日。

周一，德国企业家Friedhelm Loh证实，他已经向美的出售10%库卡持股。

“在管理层、监事会以及雇员代表纷纷站出来支持这项收购报价后，仍呆在董事会做少数股东没有意义。我希望库卡及其工人与美的管理层进行有建设性的合作，”Loh在给路透的一份声明中称。

Loh周五出售了其持股，他说自己并未与机械工程公司福伊特集团(Voith)协调出售事宜。后者上周也将在库卡的25.1%持股出手。

福伊特周日表示，此次股份出售将获得约12亿欧元。(完)