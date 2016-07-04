美的有望获得德国机器人制造商库卡52.8%的股权

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透法兰克福7月4日 - 从周一的情况看，中国美的(000333.SZ)有望获得德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)52.8%的股权，此前库卡股东Voith和Friedhelm Loh将他们手中的库卡股权出售给了美的。
美的5月对库卡提出45亿欧元(50亿美元)的收购要约，成为有史以来对德国工业科技公司的最大一笔收购案，这引发一些德国政界人士的反对，因为他们担心关键技术落入外国人手中。
美的和库卡宣布了一份投资者协议作为回应，协议包括保留现有公司总部、工厂和就业岗位的承诺。
公司文件显示，美的每股115欧元的报价使得该公司截至上周末在库卡持股17.71%。报价有效期至7月15日。
周一，德国企业家Friedhelm Loh证实，他已经向美的出售10%库卡持股。
“在管理层、监事会以及雇员代表纷纷站出来支持这项收购报价后，仍呆在董事会做少数股东没有意义。我希望库卡及其工人与美的管理层进行有建设性的合作，”Loh在给路透的一份声明中称。
Loh周五出售了其持股，他说自己并未与机械工程公司福伊特集团(Voith)协调出售事宜。后者上周也将在库卡的25.1%持股出手。
福伊特周日表示，此次股份出售将获得约12亿欧元。(完)
(编译 白云/李爽 审校 张荻/许娜)
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路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。