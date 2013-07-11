美赞臣奶粉在中国市场降价

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透7月10日 - 美赞臣公司(MJN.N)周三表示，公司将下调在中国的婴儿奶粉价格。中国政府正在对乳制品行业可能存在的价格垄断和反竞争行为进行调查。
美赞臣宣布7月16日起将对旗下主要产品的出厂价下调7%-15%，同时也推出了最新的促销活动，旨在强化中国消费者对其的信任和支持。
最近几周，包括美赞臣、达能(DANO.PA)、雀巢 NESN.VX、雅培(ABT.N)和合生元国际(1112.HK)等公司表示，他们正在接受中国国家发改委的调查。
达能宣布将把中国市场的婴幼儿配方奶粉价格下调至多20%，而雀巢将均价下调11%，并承诺明年新产品不涨价。合生元则选择以赠送积分的方式回馈消费者，大致相当于优惠11%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。