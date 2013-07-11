美赞臣奶粉在中国市场降价

路透7月10日 - 美赞臣公司(MJN.N)周三表示，公司将下调在中国的婴儿奶粉价格。中国政府正在对乳制品行业可能存在的价格垄断和反竞争行为进行调查。

美赞臣宣布7月16日起将对旗下主要产品的出厂价下调7%-15%，同时也推出了最新的促销活动，旨在强化中国消费者对其的信任和支持。

最近几周，包括美赞臣、达能(DANO.PA)、雀巢 NESN.VX、雅培(ABT.N)和合生元国际(1112.HK)等公司表示，他们正在接受中国国家发改委的调查。

达能宣布将把中国市场的婴幼儿配方奶粉价格下调至多20%，而雀巢将均价下调11%，并承诺明年新产品不涨价。合生元则选择以赠送积分的方式回馈消费者，大致相当于优惠11%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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