美赞臣自查 未发现在华业务违法

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透佛罗里达州博卡拉顿2月20日 - 婴儿配方奶粉厂商美赞臣（MeadJohnson NutritionGroup）(MJN.N)正在内部调查在华是否曾向医院官员非法支付款项，该公司执行长周四称未发现任何非法情况。
美赞臣表示，内部调查发现一些违反政策的情况，但不涉及违法。
本周稍早，该公司在提交监管当局的文件中称，一些与推广产品有关的支出“可能违反了”美国或所在国法律。
但美赞臣执行长KasperJakobsen周四在纽约消费产业分析师协会（CAGNY）会议上称，目前为止未发现任何违法的情况。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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