美赞臣自查 未发现在华业务违法

路透佛罗里达州博卡拉顿2月20日 - 婴儿配方奶粉厂商美赞臣（MeadJohnson NutritionGroup）(MJN.N)正在内部调查在华是否曾向医院官员非法支付款项，该公司执行长周四称未发现任何非法情况。

美赞臣表示，内部调查发现一些违反政策的情况，但不涉及违法。

本周稍早，该公司在提交监管当局的文件中称，一些与推广产品有关的支出“可能违反了”美国或所在国法律。

但美赞臣执行长KasperJakobsen周四在纽约消费产业分析师协会（CAGNY）会议上称，目前为止未发现任何违法的情况。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。