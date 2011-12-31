美国FDA称美赞臣婴儿奶粉无需召回

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透12月30日电（记者 Martinne Geller）---美国卫生官员称，未在密封的美赞臣(MJN.N)Enfamil婴儿配方奶粉中发现阪崎肠杆菌，因此无需召回。
近几周已有两名婴儿因感染阪崎肠杆菌而死亡，其中密苏里州一名才10天大的婴儿曾食用Enfamil配方奶粉，此後沃尔玛(WMT.N)、Kroger(KR.N)和WalgreenWAG.N等零售商纷纷将美赞臣Enfamil新生儿奶粉下架。
美国食品药物管理局和疾控中心在联合声明中表示："家长可遵照该制造商标签上的指示，继续使用婴儿配方奶粉。"
美赞臣北美总经理布朗(Tim Brown)在声明中说："我们对食品药物管理局和疾控中心的检测结果感到高兴，这样消费者、卫生专业人士和零售商，都可以对我们产品的安全和质量放心了。"
近几周，另外还有两名婴儿因感染该病菌患病，但均已康复。
食品药物管理局和疾控中心称，在开封的婴儿奶粉、婴儿用水和已冲好的奶粉中发现了阪崎肠杆菌。
这两家机构表示，目前尚不清楚细菌污染是如何发生的，这意味着可能是在奶粉开封后发生的。他们还称，并无迹象表明这几起感染病例存在关联。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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