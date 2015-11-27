俄法领导人同意进一步密切合作打击叙利亚境内的“伊斯兰国”武装

路透莫斯科11月26日（记者 Elizabeth Pineau/Denis Pinchuk） - 法国总统奥朗德和俄罗斯总统普京周四举行了会晤。奥朗德随后表示，法俄两国将交换有关“伊斯兰国”和其他叙利亚反对派武装的情报，以更加有效地在叙利亚实施空中打击行动。

两国领导人在叙利亚总统阿萨德去留问题上仍存在分歧。

在与普京在克里姆林宫共进工作晚餐后，奥朗德表示，他们已经同意在叙利亚的打击目标仅为“伊斯兰国”武装和类似的圣战组织。西方指责莫斯科当局将目标主要对准西方支持的叙利亚反政府组织。

“我们一致同意的是仅打击恐怖分子和‘伊斯兰国’，而不针对打击恐怖主义的力量，这很重要；我们将就打击谁和不打击谁交换信息，”奥朗德在与普京举行的联合记者会上说道。

奥朗德还表示，法国还将加强对在地面打击“伊斯兰国”的叙利亚反对派组织的支持。

奥朗德正在展开外交攻势，旨在建立打击“伊斯兰国”武装的共同阵线。

普京表示，俄罗斯已经准备好与法国团结一致，打击“共同的敌人”，但是他重申了俄方长期立场，即阿萨德和叙利亚政府也是打击恐怖主义的盟友。

“我认为叙利亚总统的命运必须由叙利亚人民来决定，”普京说道。奥朗德则坚持阿萨德未来将不可在叙利亚政坛发挥作用。

普京和奥朗德周四都强调有必要加强对“伊斯兰国”控制区石油运输车辆的空中打击，从而重创该武装组织的一个主要资金来源。（完）